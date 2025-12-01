Concluye SICT ampliación de carriles en la carretera Morelia-Guadalajara

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno federal informó que concluyó la ampliación de dos a cuatro carriles de la carretera federal Morelia-Guadalajara, en las inmediaciones del entronque Acatlán. Esta obra garantiza mayor agilidad y seguridad a los usuarios que transitan por la zona.

La dependencia detalló que la intervención se llevó a cabo en un tramo ubicado entre los kilómetros 118+000 y 119+000, debido a que se había detectado como un “punto de conflicto”, ante la incidencia de accidentes que ahí se presentaban.

Se constató la terminación de la obra

Funcionarios del Centro SICT Jalisco, encabezados por la directora general de la dependencia federal, María Padilla Romo, realizaron una gira de supervisión para constatar la terminación de la obra y los trabajos finales de limpieza.

“Cabe resaltar que la ampliación de carriles concluyó en tiempo y forma, como estaba programado”, destacó la dependencia.

Estas obras benefician especialmente a los usuarios que transiten

El Centro SICT Jalisco afirmó que estas obras benefician especialmente a los usuarios que transitan entre la zona poniente y surponiente de la Ribera de Chapala y la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como a poblaciones como Jocotepec, San Juan Cosalá, San Luis Soyatlán, Tuxcueca y Tizapán el Alto.

El tramo que se amplió se encuentra en las inmediaciones del entronque Acatlán, donde confluyen varias carreteras, como la federal 80 Guadalajara-Barra de Navidad; la 15 Morelia-Guadalajara (en sus dos tramos: de Jocotepec a Acatlán y de Guadalajara a Acatlán); y la autopista Guadalajara-Colima.

