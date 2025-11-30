La Fiscalía del Estado publicó desde su página oficial un boletín en el que reportó que un hombre, buscado por un reciente feminicidio que se investiga en el estado de Chiapas , fue localizado y aprehendido en Jalisco . Esta captura se logró gracias a labores coordinadas entre ambos organismos estatales.

De acuerdo con las investigaciones, Gamaliel “N” habría cometido el delito de feminicidio el pasado mes de septiembre, en un domicilio del fraccionamiento Real del Bosque, en Tuxtla Gutiérrez . Ahí, se presume que el detenido tuvo una discusión con la víctima, a quien luego asfixió con una cuerda.

De las indagaciones se desprende que el presunto feminicida habría intentado simular que su víctima se había suicidado, colgando el cuerpo de la occisa.

Las investigaciones que se realizaron en Chiapas permitieron ubicar al presunto responsable en Jalisco, contra quien se ejecutó una orden de aprehensión decretada por el Juzgado de Control de los Distritos de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa.

En un operativo implementado en Ciudad Guzmán el pasado 27 de noviembre, Gamaliel “N” fue capturado por elementos de la Dirección de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía del Estado de Jalisco, luego de que autoridades de Chiapas solicitaran la colaboración.

La Fiscalía del Estado, en dicho boletín, sostuvo que la colaboración con otras entidades fue fundamental para llevar ante las autoridades que les requieren a la persona señalada por el delito de feminicidio.

Violencia contra las mujeres, una tarea de la Fiscalía de Jalisco

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), la Fiscalía de Jalisco publicó un boletín en el que aseguró que, del primero al 20 de noviembre del año en curso, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia logró la formalización de 94 carpetas de investigación —con 96 personas vinculadas— que documentan presuntos actos de agresión contra mujeres.

El organismo, a través de sus agentes especializados, logró la presentación y puesta a disposición de los sujetos indiciados ante la autoridad judicial competente, utilizando diversas vías legales de conducción procesal, lo que asegura la comparecencia de los presuntos agresores.

