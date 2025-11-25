Esta mañana, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó la Estrategia de Seguridad Ciudadana a los miembros de la American Chamber México, (Amcham Guadalajara).

En la sesión ampliada del Consejo Directivo realizado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Verónica Delgadillo explicó que la estrategia se basa en una serie de programas y políticas públicas, que tienen como eje común la proximidad y que la ciudadanía regrese a los espacios públicos.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

En el encuentro con socios del organismo empresarial, que preside Ernesto Sánchez Proal, Delgadillo García explicó que este nuevo modelo de seguridad ha dado sus primeros resultados con la desarticulación de 35 bandas delictivas y miles de personas detenidas.

La Estrategia de Seguridad Ciudadana se fundamenta en la proximidad policial. Además, la estrategia se fortalece con servicios públicos que inciden en la vida cotidiana: iluminación de calles, avenidas, unidades habitacionales y nuevos puntos de luz en parques públicos; la operación de la Gerencia Nocturna, la implementación de Limpia Guadalajara, y la nueva división administrativa en once comunidades, con lo que se promueven entornos seguros desde lo urbano y lo comunitario.

“Lo que estamos presentando hoy en Amcham Guadalajara, es la Estrategia de Seguridad Ciudadana que está siguiendo el municipio, que es en sí misma nuestra visión de ciudad, todo lo que hemos estado construyendo y cómo cada una de las personas que vive y hace vida en Guadalajara también es protagonista de la cooperación de seguridad como lo dicen las Naciones Unidas y cómo podemos sumarnos para construir una ciudadana más segura”, afirmó Verónica Delgadillo.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Los empresarios y directivos asistentes realizaron intercambio de opiniones con la alcaldesa municipal.

“Esta presentación es muy importante, porque la seguridad es uno de los principales dolores del empresario y del sector productivo”, mencionó Alessa Silva Igartúa, directora general de Amcham Guadalajara.

En el evento tambien estuvo presente la cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, Amy Scanlon.

