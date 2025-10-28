Tras persecución vehicular, detienen a presunto generador de violencia en Ojuelos

Tras una persecución vehicular en la Carretera Estatal Ojuelos – Lagos de Moreno, elementos de la Policía Estatal de Caminos detuvieron a un presunto generador de violencia que llevaba consigo varias armas de fuego y drogas a bordo de un vehículo con aparente reporte de robo en Zacatecas.

A la altura del kilómetro 70 de dicha Autopista, los oficiales observaron un vehículo que presuntamente era conducido a exceso de velocidad, por lo que le marcaron el alto. El conductor ignoró la orden, con lo que inició una persecución vehicular que terminó metros más adelante. En el carro viajaban dos hombres más, quienes lograron escapar.

En tanto, el ahora detenido, identificado como Emanuel ‘N’ de 32 años, fue capturado, y tras realizar la inspección de seguridad, los uniformados le aseguraron una aparente arma de fuego tipo escuadra. Al interior de la unidad localizaron otras dos pistolas, una revólver y otra tipo escuadra, así como una mochila que guardaba cerca de 18 bolsas tipo ziploc que contenían marihuana, con un peso aproximado de 426 gramos.

Además, al verificar los datos del vehículo, éste contaba con un reporte de robo de 2024 en Zacatecas. Por ello, el detenido fue puesto a disposición de un agente del ministerio público federal, donde se determinará su situación legal y se iniciará la respetiva carpeta de investigación.

