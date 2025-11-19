Accidente vehicular en Ávila Camacho deja dos lesionados graves

Esta tarde se registró un fuerte accidente vehicular sobre avenida Ávila Camacho, a su cruce con la calle Jacarandas, en la colonia El Capullo, en dirección al Centro de Zapopan.

El percance dejó como saldo dos hombres lesionados de gravedad, quienes fueron trasladados por parte de personal de Servicios Médicos municipales a puestos de socorro para recibir mayores atenciones.

El vehículo deportivo quedó totalmente destruido y volcado sobre la parte superior. El conductor perdió el control del carro, subió al camellón y se impactó contra un árbol y uno de los pilares de la Línea 3 del Tren Ligero. El reporte se recibió cerca de las 13:00 horas.

César Eduardo Ayala, tercer oficial bombero de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, explicó que a la llegada de los elementos, se confirmó el siniestro.

Te puede interesar: Detienen en Puerto Vallarta a policías que habrían facilitado escape de reo

Agregó que únicamente el vehículo en el que circulaban los dos hombres lesionados está involucrado, mientras que el área fue acordonada por la dependencia y entregada a la Comisaría municipal y a la Policía Vial del Estado.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV