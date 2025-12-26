Estos han sido los últimos incrementos a la tarifa del transporte público

Desde el año 2019 no se ha concretado un incremento al costo de la tarifa del transporte público en Jalisco; sin embargo, en años previos hubo múltiples ajustes a los precios de los pasajes de camiones, Macrobús o Tren Ligero.

Al inicio del sexenio de Emilio González Márquez, en 2007, el costo de la tarifa era de 4.50 pesos; pero en mayo de 2008, es decir, un año después del inicio de su mandato, se concretó el primer incremento, pasando a costar cinco pesos.

Lee también: Desactivan contingencias atmosféricas en Santa Fe

En diciembre de 2009, el costo del pasaje aumentó nuevamente, al pasar a seis pesos, tarifa que se mantuvo por varios años, entre otros motivos, debido a subsidios a los transportistas.

Para diciembre de 2013, ya con la administración del priista Jorge Aristóteles Sandoval, se dio otro aumento, al pasar el pasaje a siete pesos.

Sin embargo, en marzo de 2014, el conductor de una unidad de la ruta 368 causó una tragedia tras atropellar a una veintena de estudiantes de la Preparatoria número 10, ubicada sobre el Periférico Norte. Entre las víctimas estuvo María Fernanda Vázquez, conocida como “Botas”, quien fue la única fallecida del incidente.

Tras ello, se desataron múltiples protestas estudiantiles y la presión obligó al entonces gobernador Aristóteles Sandoval a dar marcha atrás al aumento de la tarifa y dejarla en seis pesos, debido a la mala calidad del servicio. Esto obligó a los transportistas a mejorarlo y cumplir con requisitos para avalar nuevamente el incremento.

Durante el resto del sexenio del ex priista, se fue incrementando el número de rutas que consiguió el precio de siete pesos, tras cumplir con las adecuaciones exigidas por el Gobierno estatal, aun cuando hubo múltiples paros y protestas en contra de aumentar el precio del transporte público.

Finalmente, el último aumento a la tarifa se dio en 2019, con la administración estatal pasada, la cual concretó el incremento a 9.50 pesos, aunque se argumentó que dicho acuerdo se alcanzó aún durante la administración previa de Aristóteles Sandoval.

Subsidios al transporte: justificantes para frenar el aumento en la tarifa

Desde el año 2022 se aprobó otorgar una bolsa anual de recursos por parte del Gobierno del Estado a los transportistas, con el fin de evitar un incremento en el costo real del transporte público para los usuarios y mantenerlo en 9.50 pesos.

Te puede interesar: Contingencia ambiental en AMG: Así amaneció la calidad del aire

El subsidio comenzó con 500 millones de pesos; posteriormente, se ha ido incrementando a cifras superiores a los 600 millones de pesos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Estado, aprobado el pasado 15 de diciembre por el Congreso de Jalisco, para el año 2026 el subsidio a transportistas sería de 777 millones de pesos, tras concretarse una modificación que restó recursos a la bolsa destinada al mantenimiento de cámaras de fotoinfracción.

Por lo tanto, dichos recursos se otorgan para “complementar” el pasaje que paga cada usuario del transporte público, considerando que el subsidio por persona ha variado entre 0.50 y 1.50 pesos aproximadamente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS