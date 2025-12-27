Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 27 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 33%.Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Jueves 1 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 2 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tapalpa