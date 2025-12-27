Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 27 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Jueves 1 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 2 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

