Con 18 votos a favor y cuatro en contra , el cabildo del Ayuntamiento de Zapopan aprobó este martes el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2026, con un monto de 13 mil 147 millones 854 mil 362 pesos , que representa un incremento del 6.1% respecto al presupuesto de 2025, que fue de alrededor de 12 mil 392 millones.

El presupuesto aprobado destaca incrementos importantes en distintos rubros, entre ellos seguridad, movilidad, turismo y apoyo a las mujeres, tal como lo resaltó el alcalde del municipio, Juan José Frangie Saade. "Estamos reforzando mucho lo que es el tema de las mujeres, los programas destinados a ellas y a las mujeres cuidadoras", dijo el munícipe.

En este sentido, el Presupuesto de Egresos para 2026 contempla un aumento del 10.4% para los programas destinados a las mujeres, como lo señala el Anexo Transversal de Perspectiva de Género, sumando para 2026 una bolsa de mil 915 millones 913 mil 821 pesos, en comparación con los mil 736 millones 31 mil 039 pesos asignados en esta materia el año previo.

Otro de los rubros que presentaron un aumento en el presupuesto asignado fue el de la Seguridad Pública, donde se tuvo un incremento del 8.8%, al pasar de mil 423 millones 608 mil 405, a mil 548 millones 400 mil 573 pesos para el ejercicio fiscal de 2026.

Otro concepto que registró un incremento importante fue el del turismo, considerando que Zapopan tendrá un papel fundamental el año próximo en el desarrollo del Mundial 2026. En el Presupuesto de Egresos, se aprobó un monto de 26 millones 936 mil 210 pesos, es decir, un aumento del 80% considerando los 14 millones 986 mil etiquetados en 2025.

El concepto de Movilidad y Transporte del municipio de Zapopan fue otro de los que reportó un incremento importante, al contemplar un aumento del 55% respecto de 2025. El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año próximo etiquetó 80 millones 997 mil 500 pesos, en comparación con los 52 millones 102 mil de 2025.

De acuerdo con el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, este rubro ha tenido una gran relevancia dentro del municipio a partir de dos programas clave: Guardianes Viales y el transporte público gratuito destinado a colonias sin conexión.

"Los guardianes viales han sido todo un éxito, la verdad. Yo inicialmente pensaba que nada más podrían servir para agilizar el tráfico, pero no, hoy ayudan a la señora que se queda sin gasolina o que se le ponchó una llanta, porque traen todo el equipamiento para mover el coche y darle asistencia. Hoy se han vuelto ya un referente. Al igual ha sido Mi Camioncito, que ha sido todo un éxito ahorita, la verdad.

"Y es por eso que estamos pensando en que también podamos meter ya este año las 50 unidades", resaltó el alcalde Juan José Frangie.

También se registró un incremento del 15.2% en el presupuesto destinado al combate a la desigualdad del municipio, etiquetando este año 178 millones 510 mil pesos, en comparación con los 151 millones 410 mil de 2025.

Regidores y regidoras de Morena y Futuro, quienes votaron en contra de la aprobación del presupuesto para el municipio, señalaron una disminución en el monto destinado a la obra pública. En este sentido, para el Ejercicio Fiscal de 2026 se etiquetaron mil 229 millones 787 mil 323 pesos, en comparación con los mil 639 millones 142 mil 288 pesos.

Al respecto, el alcalde Juan José Frangie explicó que no se trata de que hubieran quitado recursos, dejando en vulnerabilidad a las y los zapopanos, sino que en 2026 se estarán concluyendo "grandes obras" que no requerirán el mismo presupuesto , por lo que en su mayoría se estarán destinando recursos para obra social, como lo es hoy día el nuevo "Hospitalito" de Zapopan, que se ubicará al sur del municipio y, por supuesto, las calles que aún faltan por construirse en zonas de desigualdad.

"Vamos a terminar los 200 kilómetros que prometimos, porque fue un compromiso de campaña. Y obviamente, pues vienen muchísimas obras a donde más se necesitan: 75% del presupuesto del siguiente año es para obras que realmente se construirán donde más se necesitan, obra social, como el nuevo Hospitalito y su equipamiento, así como una serie de obras que se estarán haciendo en colonias y calles", afirmó Frangie Saade.

EE