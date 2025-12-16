Armonizan Ley contra la Extorsión en Jalisco

El Pleno del Congreso de Jalisco armonizó de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, en cumplimiento con la reforma federal avalada previamente por el Congreso de la Unión.

La Ley General fue aprobada por el Congreso de la Unión y se dio un plazo de hasta 180 días naturales para armonizarla en los estados.

Por ello, la bancada de Morena impulsó una propuesta avalada en sesión extraordinaria la cual, deroga los artículos 189 y 189 Bis sobre extorsión y adiciona artículos para sancionar con penas de tres a ocho años de prisión para quienes incurran en actos de intimidación o busque obtener un beneficio indebido.

La diputada Norma López, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó que se quita el delito de extorsión y se hace énfasis en los delitos relacionados al abuso de autoridad.

"Quitamos el delito de extorsión, ya no está y hacemos otro en el cual se agregan otro tipo de delitos respecto a aquellos abusos de autoridad que tienen algunos elementos de seguridad pública o elementos aprehensores en el cual molestan al ciudadano sin tener ninguna justificación y hay una retención, una privación ilegal de la libertad".

Además, se podrá solicitar la destitución, inhabilitación y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA para quienes incurran en el delito que será investigado de oficio por la Fiscalía General de la República.

Entre los tipos de extorsión, está el cobro de piso, el cual ha tomado relevancia debido a los crímenes contra agricultores y comerciantes en todo el país

Por lo tanto, el delito de extorsión se perseguirá de oficio y habrá concurrencia de la Federación y los gobiernos locales en su persecución y sanción, con el fin de prevenirla.

