Frente frío 44 congela el norte mientras Jalisco arde a 40°C hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), confirmó que este martes 14 de abril de 2026 viviremos un día de extremos climáticos sin precedentes. El frente frío 44 se ha estacionado de forma contundente sobre el noroeste y norte del territorio nacional, generando un marcado y peligroso descenso de temperatura.

Esta masa de aire gélido no llega sola a nuestro país, ya que interactúa directamente con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical. ¿El resultado de esta mezcla? Lluvias puntuales fuertes que azotarán principalmente al estado de Coahuila, acompañadas de severas descargas eléctricas durante la tarde .

Además, los habitantes de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas deberán extremar precauciones por chubascos intensos que podrían generar encharcamientos . En estas regiones del norte, el viento alcanzará rachas destructivas de hasta 90 km/h, elevando drásticamente el riesgo de formación de torbellinos o tornados en zonas abiertas.

Onda de calor castiga a Jalisco y el Pacífico

Mientras el norte de la República Mexicana tiembla con temperaturas de hasta -5 °C en zonas serranas, el occidente y sur enfrentan una realidad completamente opuesta. Una persistente y peligrosa onda de calor mantiene los termómetros a punto de ebullición, afectando la rutina diaria de millones de ciudadanos.

En Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero, el calor extremo no da tregua alguna, alcanzando temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C . Las autoridades sanitarias recomiendan a la población mantenerse hidratada constantemente y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación.

Para el centro del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México provocará lluvias aisladas. Estas precipitaciones vespertinas podrían venir acompañadas de caída de granizo, complicando severamente el tráfico en las principales avenidas.

¿Qué estados están en alerta máxima por el clima hoy?

La inusual combinación de estos fenómenos meteorológicos obliga a mantener la guardia en alto en casi todo el territorio. A continuación, te presentamos los puntos clave para entender exactamente cómo el clima afectará tu ciudad este martes:

• Lluvias y granizo: Coahuila espera tormentas fuertes; mientras que Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Edomex, Oaxaca y Chiapas tendrán chubascos.

• Vientos destructivos: Rachas de 70 a 90 km/h en Sonora y alerta máxima por tornados en el noreste de Chihuahua y norte de Coahuila.

• Frío congelante: Heladas matutinas de -5 a 0 °C en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

• Calor sofocante: Temperaturas superiores a 40 °C en el Pacífico central y sur, afectando severamente a los municipios de Jalisco y Michoacán.

• Oleaje elevado: Olas peligrosas de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

Recomendaciones clave para sobrevivir a los estragos del clima

Ante este panorama atmosférico tan inestable, la prevención ciudadana es tu mejor aliada para evitar accidentes. Si vives en los estados del norte, asegura techos, ventanas y objetos sueltos por las fuertes rachas de viento; no te confíes si ves el cielo despejado a primera hora.

En el occidente, especialmente si resides en la Zona Metropolitana de Guadalajara, usa protector solar de amplio espectro, gafas oscuras y ropa ligera de colores claros. El temido golpe de calor es un riesgo médico real y silencioso que afecta principalmente a niños pequeños y adultos mayores.

Finalmente, si te encuentras transitando en el centro o sureste del país, no salgas de tu hogar sin un impermeable resistente o un paraguas. Las tormentas eléctricas pueden desatarse de forma repentina durante la tarde, reduciendo drásticamente la visibilidad en calles, autopistas y carreteras federales.

Mantente siempre informado a través de los canales oficiales de Protección Civil y sigue las actualizaciones en tiempo real de las autoridades locales. El impredecible clima de hoy nos recuerda la inmensa fuerza de la naturaleza y la vital importancia de estar siempre preparados ante cualquier emergencia.

ESPECIAL / SMN

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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