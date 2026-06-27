Lluvia y granizo ocasiona vialidades inundadas y caída de árboles en Tlajomulco

La fuerte lluvia y granizada que cayó esta tarde en Tlajomulco dejó como saldo vialidades inundadas y caída de árboles en varios puntos del municipio. También se registraron cierres a la circulación y pasos a desnivel anegados, sin reportes, hasta el momento, de personas lesionadas o afectaciones.

En el Circuito Metropolitano VFG, a la altura del fraccionamiento San Diego, cayó un árbol y obstruyó dos carriles vehiculares. El ejemplar no cayó sobre ninguna vivienda ni vehículo y ya fue retirado del punto por personal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco.

Otro árbol se vino abajo sobre el Boulevard Bosques de Santa Anita, frente a Bosque Cedros; otro cayó en el fraccionamiento El Chirimoyo, en San Sebastián el Grande. Un ejemplar más no resistió la tormenta y fue derribado en la colonia Jardines de Santa Anita. Otro cayó sobre Ramón Corona, al cruce con la avenida López Mateos.

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En cuanto a inundaciones, se reportó que las zonas de Cabecera y San Agustín presentaban niveles de agua considerables. En el corredor López Mateos también se registraron anegaciones y presencia de granizo, desde Santa Anita hasta Periférico.

En tanto, el paso a desnivel de López Mateos, a la altura de Santa Anita, de Periférico hacia Las Outlets, resultó inundado. No se reportaron vehículos varados en este sitio u en otros del municipio tras la tormenta.

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De acuerdo con el Radar Doppler de la Universidad de Guadalajara, al momento la tormenta se concentra en núcleos dispersos en la región Valles, con probabilidad de lluvia fuerte con granizo cerca de Magdalena, Tequila y Santa Teresa.

Hacia el sur, el municipio de Tapalpa también podría experimentar las mismas condiciones meteorológicas. En la región Lagunas, Atemajac de Brizuela tiene pronóstico de lluvia fuerte y granizo.

JM