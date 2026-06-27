¿Por qué se registran tantos ataques de cocodrilos en Puerto Vallarta?

El idílico paisaje de Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes del estado de Jalisco, se convirtió en el escenario de una terrible pesadilla el pasado viernes 26 de junio de 2026, cuando un turista murió luego de que fuera atacado por un cocodrilo que lo arrastró al mar en Puerto Vallarta.

La tragedia activó las búsquedas sobre ataques de cocodrilos en Puerto Vallarta, qué hacer para prevenirlos y cuáles son las playas con mayor presencia de estos animales... ¿pero por qué se registran tantos incidentes de este tipo en uno de los lugares turísticos más populares de Jalisco?

¿Por qué hay tantos ataques de cocodrilos en Puerto Vallarta?

De acuerdo con información de Protección Civil Jalisco, la presencia de cocodrilos en varios puntos de Puerto Vallarta no es un hecho extraordinario, sino un comportamiento completamente habitual y natural de la especie.

La razón fundamental radica en la geografía y las características ecológicas del entorno: varias playas de Puerto Vallarta se encuentran físicamente conectadas e integradas de manera directa con amplias redes de esteros y manglares, los cuales constituyen el hábitat natural histórico, sitio de anidación y zona de caza del cocodrilo de río (Crocodylus acutus).

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El desarrollo de grandes complejos turísticos, campos de golf y marinas en las últimas décadas ha fragmentado estos cuerpos de agua, pero no ha eliminado los corredores biológicos que los animales utilizan para desplazarse.

Durante la temporada de lluvias o en horarios específicos del día (como el amanecer y el atardecer), los niveles de agua en los canales aumentan, facilitando que los cocodrilos salgan al mar abierto para limpiar sus organismos de parásitos o para trasladarse de un estero a otro buscando alimento; por lo tanto, adentrarse en la orilla del mar en estas zonas específicas implica ingresar de manera directa al espacio de tránsito de la fauna local.

Las autoridades hicieron un enérgico llamado a la población a comprender que estos animales no buscan cazar activamente a los seres humanos, sino que reaccionan ante lo que perciben como una invasión a su territorio o una presa potencial debido al movimiento en el agua, especialmente en condiciones de luz reducida.

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Respetar la señalización de banderas y advertencias sobre fauna es la única garantía para evitar que una tarde de vacaciones familiares se transforme de forma irreversible en una tragedia comunitaria.

¿Cómo fue el ataque de cocodrilo donde perdió la vida un turista?

Un joven turista de apenas 28 años de edad, originario de la Ciudad de México, perdió la vida de forma abrupta tras ser atacado y arrastrado mar adentro por un enorme ejemplar de cocodrilo. El devastador incidente ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la tarde en la zona de playa ubicada en Marina Vallarta.

El suceso se desencadenó en un abrir y cerrar de ojos, dejando atónitos a los testigos presenciales. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el joven se encontraba disfrutando de actividades recreativas en la franja costera y decidió acercarse a la orilla del agua para tomarse una fotografía de recuerdo.

Fue en ese preciso instante cuando el reptil emergió sorpresivamente del oleaje, lo sujetó firmemente con sus poderosas mandíbulas y lo arrastró de inmediato hacia las profundidades del océano, todo esto ocurriendo ante la mirada impotente y desesperada de su novia, quien lo acompañaba en ese momento y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

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Tras largas horas de angustia e intensa búsqueda, la mañana de este sábado 27 de junio de 2026 trajo consigo la confirmación del fatídico desenlace. Los equipos de rescate localizaron el cuerpo sin vida del turista flotando en las aguas correspondientes al área del estero de Boca Negra.

Según el reporte médico y de las autoridades de la comandancia regional, el cadáver presentaba evidentes lesiones por mordeduras en las extremidades superiores e inferiores, aunque no sufrió desprendimientos de tejido, y fue hallado a varios cientos de metros de distancia de donde originalmente se registró el ataque.

Puntos clave y consejos de seguridad en zonas de cocodrilos

Respeta los horarios restringidos: Evita nadar o acercarte a la orilla del mar o canales durante el amanecer y el atardecer (especialmente entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m.), ya que son las horas de mayor actividad y caza de los reptiles.

Evita nadar o acercarte a la orilla del mar o canales durante el amanecer y el atardecer (especialmente entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m.), ya que son las horas de mayor actividad y caza de los reptiles. Atiende las señalizaciones oficiales: Presta total atención a los letreros de advertencia sobre la presencia de cocodrilos colocados en las playas, ríos y esteros cercanos a las zonas hoteleras de Jalisco.

Presta total atención a los letreros de advertencia sobre la presencia de cocodrilos colocados en las playas, ríos y esteros cercanos a las zonas hoteleras de Jalisco. Evita la orilla para fotografías: Nunca te sitúes de espaldas al mar en la línea de agua para tomarte fotos o videos si te encuentras en una zona identificada con presencia de fauna silvestre.

Nunca te sitúes de espaldas al mar en la línea de agua para tomarte fotos o videos si te encuentras en una zona identificada con presencia de fauna silvestre. No alimentes a la fauna local: Bajo ninguna circunstancia arrojes comida o desperdicios al agua en las zonas de canales, muelles o lagunas, ya que esto altera el comportamiento de los animales y los asocia con la presencia humana.

Bajo ninguna circunstancia arrojes comida o desperdicios al agua en las zonas de canales, muelles o lagunas, ya que esto altera el comportamiento de los animales y los asocia con la presencia humana. Mantén una distancia prudente: En caso de avistar un cocodrilo en la franja de arena o flotando en el agua, no intentes acercarte, ahuyentarlo o tomarle fotos de cerca; da aviso inmediato a los guardavidas o al número de emergencias 911.

JM

