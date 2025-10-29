Yo Jalisco Apoyo para el Transporte entregará nuevas tarjetas este 30 de octubre

El programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte continuará con la entrega de nuevas tarjetas este jueves 30 de octubre, como parte de la estrategia estatal para apoyar la movilidad de estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres jefas de familia y familiares de personas desaparecidas que utilizan el transporte público en el estado.

A través de la tarjeta Yo Jalisco, los beneficiarios reciben un subsidio parcial o total en el costo de los viajes, lo que permite que la movilidad no sea una carga económica y que más personas puedan desplazarse con facilidad hacia sus centros de estudio, trabajo o atención médica.

Las modalidades del programa incluyen un subsidio del 100%, con hasta 730 viajes al año, y un subsidio del 50%, con hasta 640 viajes anuales.

¿Dónde entrgarán las nuevas tarjetas para el transporte?

La entrega se llevará a cabo a partir de las 12:00 del mediodía en las oficinas de Prevención Social, ubicadas en Carretera Lagos–Unión km 2.5, Local 13, Plaza Laureles, en el municipio de Lagos de Moreno.

De acuerdo con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), las personas que realizaron su trámite con anterioridad podrán consultar el listado oficial de beneficiarios y únicamente deberán acudir quienes aparezcan en el documento presentando una identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, y respetar el horario establecido.

Finalmente, el Gobierno recuerda a los beneficiarios que el uso de las tarjetas se extiende a distintos medios de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellos el Tren Ligero, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y rutas tradicionales. También se incluyen municipios como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

