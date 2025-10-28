Morena respalda llamado a aprobar la reforma judicial

El coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, expresó su coincidencia con el llamado de organizaciones de la sociedad civil y universidades para que se apruebe la reforma judicial estatal, al considerar que su discusión y eventual aprobación no deben postergarse más.

“Coincidimos con las demandas de la sociedad y de distintos organismos y universidades de que sí urge aprobar la reforma. Debemos cuidar que sea la mejor para Jalisco y que permita que se recuperen valores de honestidad, profesionalismo e independencia en la función judicial”.

El domingo, un grupo integrado por organizaciones de la sociedad civil, litigantes, universidades y empresarios hizo un llamado urgente a las fuerzas políticas del Congreso de Jalisco para que dialoguen y construyan acuerdos que permitan aprobar una reforma judicial sólida, transparente y con visión ciudadana.

La propuesta que respaldaron fue la iniciativa presentada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y afirmaron que dicho dictamen fue elaborado a partir de una propuesta ciudadana de reforma al Poder Judicial. La iniciativa es respaldada por instituciones como el ITESO, UNIVA, Universidad Panamericana, Coparmex, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana de Abogados, así como las organizaciones Jalisco Cómo Vamos y Juicio Justo.

“Tenemos diferencias en cuanto a la manera de lograrlo, pero coincidimos en el propósito y creo que es posible, a través del diálogo y la construcción de acuerdos, empatar las formas en que pretendemos lograr lo mismo que ellos demandan”, indicó Miguel de la Rosa.

De la Rosa señaló que la reforma podría aprobarse esta misma semana, aunque adelantó que su bancada no coincide en algunos puntos, como la creación de una escuela de formación judicial, la cual, dijo, requiere una revisión más profunda antes de su implementación: “Pensamos que esa instancia no garantiza la debida objetividad e imparcialidad en el proceso de evaluación de aspirantes”.

En el mismo tenor se manifestó la coordinadora del PRI en el Legislativo estatal, María del Refugio Camarena, quien aseguró que el dictamen de reforma judicial aprobado por dos comisiones legislativas ya contempla las propuestas de la sociedad civil y del sector académico, en respuesta al llamado de organizaciones y universidades para que se incluyan sus observaciones antes de su votación final.

“Ha habido infinidad de foros. La sociedad civil está contemplada en el dictamen que ya está votado, tan es así que el 97% de la iniciativa del gobernador y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano está integrada en el dictamen aprobado en primera lectura. Por supuesto que están consideradas las propuestas de la sociedad civil y la academia”.

Camarena enfatizó que la discusión en el pleno partirá del dictamen ya aprobado en primera lectura, por lo que las modificaciones que se propongan deberán realizarse sobre ese documento base.

El plazo constitucional para aprobar la reforma judicial venció en marzo pasado y, a más tardar en mayo de 2026, deberá estar lista la legislación secundaria que permita organizar el proceso electoral judicial en 2027.

LEGISLACIÓN

¿Qué implica la aprobación?

La aprobación de la reforma judicial en Jalisco implica modernizar y transparentar el Poder Judicial, fortaleciendo valores de honestidad, profesionalismo e independencia en los juzgados. Busca atender demandas de la sociedad civil, universidades y organismos legales, mediante un dictamen basado en propuestas ciudadanas y académicas. Incluye la discusión sobre la creación de una escuela de formación judicial y contempla ajustes legislativos para organizar el proceso electoral judicial en 2027. Su aprobación es prioritaria y deberá concretarse, junto con la legislación secundaria, antes de mayo de 2026.

