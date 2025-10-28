Los aspirantes que buscan ingresar a los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para el ciclo escolar 2026-A ya tienen definida la fecha de publicación de los resultados o dictámenes de admisión.

¿Cuándo se publicarán las listas de admisión de la UdeG?

De acuerdo con el Calendario de Trámites 2026-A, la publicación del dictamen en línea —que corresponde a las listas de admisión— se realizará el lunes 12 de enero de 2026.

Los resultados podrán consultarse en las siguientes páginas oficiales:

Esta publicación corresponde al paso 5 del proceso de ingreso a los Centros Universitarios.

¿Fuiste admitido? Estos son los pasos a seguir

Si tu resultado aparece como ADMITIDO, recibirás un correo electrónico con información importante. Te recomendamos revisar también tu carpeta de correo no deseado o spam.

Realiza el Curso de Inducción para estudiantes de nuevo ingreso. Participa en la videoconferencia de inducción, donde conocerás a tu coordinador(a) y a tus futuros compañeros. Consulta las fechas disponibles y elige uno de los horarios asignados a tu programa académico.

Es importante destacar que, tras la publicación del dictamen, el inicio de clases del ciclo 2026-A está previsto para el lunes 19 de enero de 2026.

Además, el calendario oficial incluye otras fechas relevantes del proceso de admisión, como el periodo de carga de documentos, que se llevará a cabo del lunes 10 de noviembre al martes 16 de diciembre de 2025.

