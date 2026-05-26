Martes, 26 de Mayo 2026

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FIGLOSNTE 16 entrega más de 52 millones de pesos a jubilados del sector educativo

Docentes y personal educativo recibieron apoyos económicos como reconocimiento a su trayectoria y años de servicio

Por: El Informador

FIGLOSNTE 16 entregó más de 52 millones de pesos a 266 trabajadores del sector educativo por jubilación y retiro. CORTESÍA.

FIGLOSNTE 16 entregó más de 52 millones de pesos a 266 trabajadores del sector educativo por jubilación y retiro. CORTESÍA.

FIGLOSNTE 16 entregó más de 52 millones de pesos a 266 trabajadores del sector educativo por jubilación y retiro. CORTESÍA.

FIGLOSNTE 16 entregó más de 52 millones de pesos a 266 trabajadores del sector educativo por jubilación y retiro. CORTESÍA.

FIGLOSNTE 16 entregó más de 52 millones de pesos a 266 trabajadores del sector educativo por jubilación y retiro. CORTESÍA.

FIGLOSNTE 16 entregó más de 52 millones de pesos a 266 trabajadores del sector educativo por jubilación y retiro. CORTESÍA.

FIGLOSNTE 16 entregó más de 52 millones de pesos a 266 trabajadores del sector educativo por jubilación y retiro. CORTESÍA.

FIGLOSNTE 16 entregó más de 52 millones de pesos a 266 trabajadores del sector educativo por jubilación y retiro. CORTESÍA.

FIGLOSNTE 16 entregó más de 52 millones de pesos a 266 trabajadores del sector educativo por jubilación y retiro. CORTESÍA.

FIGLOSNTE 16 entregó más de 52 millones de pesos a 266 trabajadores del sector educativo por jubilación y retiro. CORTESÍA.

Con una bolsa superior a los 52.1 millones de pesos, el FIGLOSNTE 16 realizó la entrega de apoyos económicos a 266 trabajadores del sector educativo que concluyeron su etapa laboral, ya sea por jubilación o retiro anticipado. El acto se llevó a cabo el pasado 23 de mayo de 2026 en la Hacienda La Providencia, en el marco de la edición XXIII de entrega del beneficio por jubilación y la XXI correspondiente al retiro del servicio educativo.

Durante la ceremonia, integrantes del sector educativo participaron en el presídium y encabezaron la entrega simbólica de cheques a representantes de distintas regiones del estado, incluida la zona Norte. Los beneficiarios fueron docentes y trabajadores con 28 o 30 años de servicio, así como personal que decidió retirarse antes de cumplir la edad establecida para la jubilación.

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El fideicomiso destacó que este apoyo económico es posible gracias a las aportaciones permanentes de los socios y al compromiso colectivo que mantiene vigente el programa. En total, el recurso distribuido superó los 52.1 millones de pesos.

 Mtro. Leonel de Jesús Mayorga Anaya Srio. Gral. de la Sección 16 del SNTE y Presidente del Comité Técnico de FIGLOSNTE 16. CORTESÍA.
Mtro. Leonel de Jesús Mayorga Anaya Srio. Gral. de la Sección 16 del SNTE y Presidente del Comité Técnico de FIGLOSNTE 16. CORTESÍA.

El secretario general de la Sección 16 del SNTE y presidente del Comité Técnico de FIGLOSNTE 16, Leonel de Jesús Mayorga Anaya, señaló que este tipo de beneficios representan un reconocimiento a la trayectoria y dedicación de quienes dedicaron décadas al servicio educativo.

Asimismo, resaltó que FIGLOSNTE 16 continúa consolidándose como un respaldo para el magisterio jalisciense, al brindar apoyo a sus socios en una de las etapas más importantes de su vida laboral.

SV

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