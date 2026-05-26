FIGLOSNTE 16 entrega más de 52 millones de pesos a jubilados del sector educativo

Con una bolsa superior a los 52.1 millones de pesos, el FIGLOSNTE 16 realizó la entrega de apoyos económicos a 266 trabajadores del sector educativo que concluyeron su etapa laboral, ya sea por jubilación o retiro anticipado. El acto se llevó a cabo el pasado 23 de mayo de 2026 en la Hacienda La Providencia , en el marco de la edición XXIII de entrega del beneficio por jubilación y la XXI correspondiente al retiro del servicio educativo.

Durante la ceremonia, integrantes del sector educativo participaron en el presídium y encabezaron la entrega simbólica de cheques a representantes de distintas regiones del estado, incluida la zona Norte. Los beneficiarios fueron docentes y trabajadores con 28 o 30 años de servicio, así como personal que decidió retirarse antes de cumplir la edad establecida para la jubilación.

El fideicomiso destacó que este apoyo económico es posible gracias a las aportaciones permanentes de los socios y al compromiso colectivo que mantiene vigente el programa. En total, el recurso distribuido superó los 52.1 millones de pesos .

Mtro. Leonel de Jesús Mayorga Anaya Srio. Gral. de la Sección 16 del SNTE y Presidente del Comité Técnico de FIGLOSNTE 16. CORTESÍA.

El secretario general de la Sección 16 del SNTE y presidente del Comité Técnico de FIGLOSNTE 16, Leonel de Jesús Mayorga Anaya, señaló que este tipo de beneficios representan un reconocimiento a la trayectoria y dedicación de quienes dedicaron décadas al servicio educativo.

Asimismo, resaltó que FIGLOSNTE 16 continúa consolidándose como un respaldo para el magisterio jalisciense , al brindar apoyo a sus socios en una de las etapas más importantes de su vida laboral.

SV