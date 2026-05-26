Multas aplicadas en Jalisco a vehículos con placas de Guanajuato ya aparecerán en sus adeudos vehiculares

Este martes, Carlos Arias, Jefe del Servicio Estatal Tributario (SET) de Jalisco, confirmó que ya entró en vigor la disposición para que puedan aplicarse multas viales a vehículos en circulación en Jalisco con placas del Estado de Guanajuato.

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Fue en abril pasado cuando las autoridades de ambas localidades firmaron un acuerdo de colaboración en busca de "fortalecer la seguridad vial, mejorar la coordinación fiscal y combatir la evasión de sanciones entre ambas entidades", el cual, confirmó Arias, ya es aplicable.

A partir de ello, es que las y los automovilistas que circulen con estas características por cualquiera de las vialidades de Jalisco y cometan una infracción vial, serán sancionados de la misma forma que los conductores registrados en el Estado , conforme a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco y su reglamento.

"Esto ya se está aplicando, y estamos con el propio secretario de Hacienda, Luis García Sotelo, tratando de replicar este modelo para que lo podamos llevar a otros Estados. La finalidad de eso es que, si alguien comete una infracción con placas de Guanajuato en Jalisco, pues obviamente podamos cobrarle. Porque mucha gente tramita placas en otros Estados justo para evadir ese cumplimiento. Entonces poco a poco se ha ido generando una regularización del parque vehicular con estas medidas", señaló el titular del SET.

Buscan ampliar el acuerdo con otros Estados del país

Se espera que en los próximos meses pueda concretarse esta vinculación y entrada en vigor para la aplicación de multas también con otros Estados como Michoacán, a fin de evitar que sanciones viales como las fotoinfracciones sean el motivo principal para que se busque emplacar en otros Estados.

Además, añadió el titular del SET, regularizar los vehículos permite que el valor comercial del vehículo no se devalúe, "pues es bien sabido que coches con placas de otras entidades ocasionan que se malbaraten los automotores".

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La medida, dijo Carlos Arias, forma parte de las acciones impulsadas para evitar la circulación de vehículos con placas de otros Estados, cuyos propietarios viven y se mueven en Jalisco. A esto se incluirán descuentos en el pago de multas y recargos, rebajas en trámites de cambio de propietario, además de abrir distintos canales para que las personas puedan acercarse a realizar sus trámites personalmente a las recaudadoras de la entidad, sin coyotes ni intermediarios, "buscando generar la idea en la ciudadanía de que este tipo de procedimientos son sencillos y de fácil acceso".

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