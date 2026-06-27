Disfrutar del sol y el mar en el Pacífico mexicano requiere hoy más precaución que nunca. Con el aumento de avistamientos de reptiles en zonas turísticas, conocer cuáles son las playas cocodrilo te permitirá vacacionar sin sorpresas, protegiendo a tu familia y respetando el delicado equilibrio natural.

Puerto Vallarta no solo es famoso por sus espectaculares atardeceres, sino también por ser el hábitat natural del Crocodylus acutus, una especie de reptil protegida por las leyes ambientales mexicanas.

Estos imponentes animales suelen desplazarse de manera natural desde los esteros hacia el mar abierto, creando lo que popularmente se conoce entre turistas como las famosas "playas cocodrilo" .

La interacción entre humanos y estos reptiles ha experimentado un aumento significativo, principalmente debido al acelerado crecimiento urbano y turístico alrededor de la majestuosa Bahía de Banderas.

Las zonas con mayor presencia de reptiles

Una de las áreas con mayor incidencia de avistamientos es Boca de Tomates , una playa rústica ubicada muy cerca de la desembocadura del caudaloso Río Ameca, frontera con Nayarit.

En esta zona específica, los encuentros con la fauna son tan cotidianos que las autoridades mantienen una señalización permanente para alertar a los visitantes sobre la presencia de estos animales.

Otra zona de encuentro frecuente es la concurrida Playa del Holi , un punto turístico situado justo donde el cauce de agua dulce del Río Pitillal se encuentra con el océano.

Durante la intensa temporada de lluvias, la fuerte corriente arrastra a los cocodrilos hacia el mar, haciéndolos mucho más visibles mientras nadan o descansan cerca de la franja de arena.

Asimismo, la zona hotelera de Marina Vallarta registra una actividad constante de esta especie , especialmente en los canales internos, esteros y los extensos campos de golf que colindan con el agua.

Cuidados vitales para los bañistas

Ante esta realidad, Protección Civil es sumamente clara: la regla de oro indiscutible es mantener una distancia mínima de diez metros si se observa un ejemplar descansando o nadando.

Resulta absolutamente fundamental que los bañistas presten atención a la bandera morada en las torres de guardavidas, el indicador oficial de que existe fauna marina peligrosa en el agua.

Bajo ninguna circunstancia se debe intentar alimentar a los cocodrilos, ya que esta mala práctica altera su comportamiento natural, provocando que asocien a los humanos con una fuente de comida.

Los expertos recomiendan encarecidamente evitar caminar por las orillas de los esteros y playas durante la noche o al amanecer, ya que estos son los momentos de mayor actividad cazadora.

Finalmente, reportar cualquier avistamiento inusual al 911 permite que la patrulla verde reubique al animal de forma segura, garantizando la tranquilidad de los turistas y la conservación de la especie.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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