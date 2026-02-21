Por qué las frituras son lo más tóxico de la comida chatarra

El Gobierno federal mantiene una estrategia de salud para todas las escuelas del país que busca evitar la venta de comida chatarra, en favor de la salud de los y las alumnas de los planteles. En este contexto, ¿qué es lo que más daña de este tipo de alimentos?

Expertos en nutrición consideran que las frituras son los productos chatarra menos saludables y con menor aporte nutrimental de los que se ofrecen en las cooperativas escolares y en los puestos ambulantes a las afueras de los planteles educativos .

Édgar Rivera, académico del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, opinó que la principal fuente de alimentos no saludables son aquellos elaborados a base de harina y que se consumen con otros alimentos rápidos .

"Todo lo que son frituras a base de harina ultraprocesada o estos famosos chetos que venden, por ejemplo, amarillos, rojos, los churritos o duritos que van acompañados de otros alimentos como cacahuates japoneses con mucha azúcar y grasa, cueritos o alimentos rápidos", explicó.

Sin embargo, el académico también mencionó otros productos como panes, muffins y galletas con chispas de chocolate, así como raspados y helados, debido a su alto contenido de azúcar .

Por su parte, Alicia Silva, académica del Departamento de Ciencias de la Salud y Enfermedad como Proceso Individual del Centro Universitario de Tonalá, señaló:

"Cada tiendita es un caso especial. Todos los platillos podrían ofrecer opciones más saludables. No es como que de un día para otro vayas a eliminar todo lo que tiene la cooperativa y a vender solo frutas y ensaladas. Cada cooperativa requiere un análisis, pero todo lo que ofrecen puede mejorarse".

Agregó que hay productos que pueden mantenerse, pero otros deben ser eliminados tanto de las cooperativas como de los comercios ambulantes que se instalan a las afueras de los planteles escolares, principalmente las frituras, por su escaso aporte de nutrientes .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA