Policías tapatíos frustran extorsión telefónica a profesora de CUCEI

Este domingo 15 de febrero, oficiales de la Unidad de Prevención Escolar (UPRES) de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, en conjunto con la Coordinación de Seguridad de CUCEI y la Universidad de Guadalajara, frustraron una extorsión telefónica a una docente del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI).

Todo comenzó cuando la Coordinación de Seguridad Universitaria del CUCEI activó el protocolo de Sendero Seguro y solicitó el apoyo de la Policía Escolar para atender un reporte sobre una situación de extorsión en curso contra una docente.

Al acudir al lugar donde se encontraba la profesora, los uniformados se entrevistaron con ella, quien les narró que antier recibió una llamada a su oficina, en la que le mencionaron que se trataba de un colaborador universitario y le dejaron un número para que se comunicara.

Al día siguiente, la docente llamó al número que le proporcionaron; la atendió un hombre que le insistió en que una persona de la universidad necesitaba su ayuda.

Por la mañana, el sujeto se comunicó con la mujer desde tres números distintos; en uno de ellos, aparentemente le contestaron simulando la voz de una persona de la universidad a la que conocía, quien le pidió mantener discreción sobre lo sucedido.

Mediante engaños, le pidieron a la maestra que se trasladara a un lugar donde estuviera sola y le aseguraron que se trataba de una situación en la que corrían peligro ella y su familia, por lo que le exigieron 250 mil pesos “para ponerla a salvo”.

Tras cuatro horas de llamada con los presuntos extorsionadores, la docente pidió apoyo al encargado de seguridad en CUCEI, quien realizó el llamado a la Policía de Guadalajara.

La afectada refirió que, al revisar su teléfono, se dio cuenta de que habían borrado las conversaciones con esos números.

Gracias a la orientación recibida por las autoridades de seguridad, la extorsión no se consumó. La mujer fue puesta a salvo, aparentemente en buen estado de salud, y posteriormente trasladada con sus familiares.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan colgar la llamada y ponerse de inmediato en contacto con familiares para corroborar que se encuentran bien. Asimismo, sugieren comunicarse al número de emergencia 911 o al 089 para recibir orientación y evitar ser víctima de una extorsión telefónica.

