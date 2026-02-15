En el marco del Día Internacional de la Mujer a conmemorarse el próximo domingo 8 de marzo de este 2026, diversas colectivas feministas se alistan para tomar las calles de Guadalajara con el objetivo de visibilizar la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos.

Bajo el lema “Juntxs contra todo despojo” la red Yo Voy 8 de Marzo convoca a las personas a marchar el domingo 8 de marzo, el punto de reunión será en el Parque Morelos a las 16:00 horas, para las 16:30 horas comenzar a agruparse y finalmente a las 5:00 pm marchar en dirección al Andador Escorza renombrado como “Andador Palestina Libre”.

“Este 8M 2026 tomamos juntos las calles y acuerpamos con fuerza en nuestra resistencia unida y organizada contra el despojo en todas sus formas de violencia, discriminación y opresión”, se lee en la convocatoria.

Generalmente la red Yo Voy 8 de Marzo permite la participación no solo de mujeres, sino también de niñas, niños, mujeres trans, y personas en general, por lo que se espera que en los próximos días informen sobre la dinámica y la forma en la que marchará el contingente.

ESPECIAL/ Facebook/ Yovoy8demarzo

Por otro lado, el Frente Feminista de Jalisco convoca a la marcha separatista “México 2026: sede mundial de la violencia contra las mujeres” el próximo domingo 8 de marzo en la Glorieta de las y los desaparecidos, la hora de la concentración es a las 12:00 pm, y alas 1:30 de la tarde comenzarán a tomar las calles en dirección a el andador Alcalde frente a Palacio de Gobierno y Plaza de Armas, donde se encuentra la Antimonumenta.

La ruta de la marcha será sobre Avenida Chapultepec Sur, avanzarán sobre Avenida Vallarta, para continuar sobre Avenida Juárez, hasta llegar a la Antimonunmenta.

“El Estado se prepara para el Mundial 2026. Se anuncian 5.5 millones de turistas y millones de pesos para 39 días de espectáculo. Mientras tanto, a las mujeres nos siguen asesinando todos los días.

Las desapariciones continúan.

La violencia feminicida no se detiene.

La justicia sigue siendo una deuda” escribió el colectivo en la convocatoria.

Cabe destacar que esta es una marcha separatista, por lo que solo pueden participar mujeres, niñas y niños hasta los 12 años.

ESPECIAL/ Facebook/ Frente Feminista de Jalisco.

