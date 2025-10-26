Policías tapatíos fortalecen la cercanía ciudadana con reuniones y chats vecinales

En solo un año, la Policía de Guadalajara ha participado ya en mil 032 reuniones vecinales, en busca de trabajar en corresponsabilidad con las y los colonos y fortalecer la cercanía ciudadana, informó este domingo la corporación municipal.

"Estas reuniones permiten a la ciudadanía conocer al comandante y a los oficiales que patrullan en sus colonias, que a su vez son quienes los atienden todos los días en los 378 chats vecinales que se han logrado verificar", explicó.

De esta manera, afirmó la comisaría tapatía, es que se logran crear vínculos de confianza que faciliten la comunicación entre policías y ciudadanía, además de que permite la rendición de cuentas, pues el reportante puede dar un seguimiento con su respectivo comandante sobre lo que la Comisaría ha realizado al respecto.

También se muestra a los asistentes los resultados obtenidos en su colonia, así como la situación en cuanto a la estadística de la incidencia delictiva.

"Es de esta forma que durante el primer año de la administración se logró reducir un 31.5 por ciento los delitos patrimoniales en el municipio de Guadalajara, al pasar de ocho mil 514 carpetas de investigación de octubre del 2023 a septiembre del 2024, a cinco mil 828 en el mismo periodo de esta administración", dijo la comisaría tapatía.

Esta ha comunicación, sumada a la tecnología y los análisis del C5 Guadalajara, afirmó la policía municipal, ha sido clave para desarticular a 33 bandas delictivas en la administración, pues con las evidencias que aportan los vecinos en sus reportes se pueden sustentar mejor las carpetas de investigación y que se obtenga la vinculación a proceso, finalizó.

Para formar parte de estas acciones, las y los tapatíos pueden enviar un correo electrónico a la dirección comisariageneral@guadalajara.gob.mx, donde deben escribir la colonia a la que pertenecen, así como si su interés es participar en los chats vecinales o solicitar una reunión de proximidad.

