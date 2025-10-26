El abasto de medicamentos oncológicos en Jalisco muestra una recuperación significativa en las últimas semanas, impulsada por el incremento en el suministro federal y la compra anticipada que realizó el Gobierno del Estado con recursos propios. Así lo informó el titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Héctor Raúl Pérez Gómez, quien destacó que la entidad ha logrado mantener la atención para pacientes adultos y pediátricos con cáncer.

El secretario explicó que la situación ha mejorado de manera sostenida en el último mes y medio, luego de un periodo de desabasto que afectó la disponibilidad de varios fármacos. “Ha mejorado mucho en el último mes y medio o dos meses. Se ha venido incrementando el porcentaje de los fármacos que recibimos de la federación, tanto en el número de claves como también en la cantidad de cada una de esas claves, todavía no en la suficiencia que quisiéramos” , señaló.

Pérez Gómez recordó que Jalisco actuó de manera oportuna con una inversión estatal para garantizar los tratamientos más urgentes. “Afortunadamente, en su momento, Jalisco hizo una inversión con recursos propios para tener oncológicos para niños y para adultos, que nos fueron de mucha utilidad y nos siguen siendo de mucha utilidad”, afirmó.

De acuerdo con el secretario, el porcentaje de abasto proveniente de la federación ha mejorado del 10% al 25% en las últimas semanas. “Mi opinión es que el incremento porcentual que tenemos de un mes y medio para acá es de aproximadamente el 25%, mientras que hace un mes y medio el abasto estaba en el orden del 10%. La última revisión que hice fue hace cuatro días más o menos, y estábamos en abasto de oncológicos de alrededor del 25% de los que se reciben del ámbito federal”, explicó.

Al sumar los fármacos adquiridos directamente por el estado, el abasto total alcanza actualmente cerca del 50%. “Complementado con los que compramos desde el ámbito estatal, hemos estado cubriendo las patologías oncológicas”, añadió.

El titular de la SSJ puntualizó que Jalisco mantiene un abasto de alrededor del 90% en medicamentos de uso general, debido a que, al no estar adherido al IMSS Bienestar, el estado realiza sus propias adquisiciones. “Los estados no adheridos al IMSS Bienestar los compramos, y ahí tenemos un abasto cercano al 90% afortunadamente”, indicó.

Sobre los medicamentos oncológicos, detalló que el número de claves disponibles ronda el 75%, aunque el volumen de piezas puede variar según la entrega de cada lote. “Lo importante es tener la mayor parte de claves posibles para resolver las patologías que vas teniendo”, comentó.

En total, Jalisco maneja aproximadamente 170 claves de medicamentos oncológicos, distribuidos entre el Instituto Jalisciense de Cancerología, los Hospitales Civiles de Guadalajara y el Hospital General de Occidente. “Sí, tenemos aproximadamente el 75% de claves en utilización en nuestros diferentes centros”, finalizó Pérez Gómez.

