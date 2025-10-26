La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer este domingo que elementos de la Policía Estatal de Caminos, asignados al Operativo Macrolibramiento, lograron recuperar un vehículo con reporte de robo y detuvieron a un sujeto, en Tlajomulco de Zúñiga.

El hecho se derivó de un reporte realizado al 911, en el que el propietario informó sobre el robo de su vehículo y proporcionó su ubicación vía GPS para recibir ayuda, dijo la dependencia estatal.

Fue a partir de ello que los oficiales desplegaron un operativo de rastreo y geolocalización inmediata, con el que consiguieron ubicar el vehículo en el Macrolibramiento, a la altura del kilómetro 37+900, afirmó.

"Luego de una persecución, interceptaron al presunto ladrón, quien al parecer ya había cambiado las placas de circulación de la unidad", dijo la Secretaría a través de un comunicado.

El sujeto fue identificado como Jesús “N”, de 24 años, quien fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, finalizó la dependencia estatal.

