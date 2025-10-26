Domingo, 26 de Octubre 2025

Recuperan camioneta con reporte de robo en el Macrolibramiento

El hecho derivó de un reporte realizado al 911, en el que el propietario informó sobre el robo de su vehículo y proporcionó su ubicación vía GPS 

Por: Rubí Bobadilla

El sujeto fue identificado como Jesús “N”, de 24 años, quien fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. ESPECIAL/Secretaría de Seguridad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer este domingo que elementos de la Policía Estatal de Caminos, asignados al Operativo Macrolibramiento, lograron recuperar un vehículo con reporte de robo y detuvieron a un sujeto, en Tlajomulco de Zúñiga.

El hecho se derivó de un reporte realizado al 911, en el que el propietario informó sobre el robo de su vehículo y proporcionó su ubicación vía GPS para recibir ayuda, dijo la dependencia estatal.

Fue a partir de ello que los oficiales desplegaron un operativo de rastreo y geolocalización inmediata, con el que consiguieron ubicar el vehículo en el Macrolibramiento, a la altura del kilómetro 37+900, afirmó.

"Luego de una persecución, interceptaron al presunto ladrón, quien al parecer ya había cambiado las placas de circulación de la unidad", dijo la Secretaría a través de un comunicado.

El sujeto fue identificado como Jesús “N”, de 24 años, quien fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, finalizó la dependencia estatal.

