El Gobierno municipal de Puerto Vallarta informó que el incendio que se registra desde el pasado jueves en el relleno sanitario El Gavilán se encuentra totalmente controlado.

Así lo confirmó el director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, Misael López Muro, quien dijo que la zona más crítica, donde se localizaba un depósito de neumáticos, ya fue sofocada al 100 por ciento.

El funcionario municipal explicó que durante la jornada de labores del viernes se concentraron en extinguir por completo el área de los neumáticos, considerada la más complicada de la emergencia. Actualmente, las labores continúan en la parte superior del vertedero, donde el avance en la sofocación se encuentra entre el 40 y 50 por ciento.

López Muro estimó que, al cierre de este sábado, podría alcanzarse un avance cercano al 70 por ciento en esa zona, gracias al trabajo coordinado de las distintas dependencias involucradas. El funcionario municipal destacó el apoyo de personal de SEAPAL Vallarta, Servicios Eficientes, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y Protección Civil del Estado de Jalisco, que incluso desplegó un helicóptero para reforzar las labores de combate al fuego.

El director de la corporación aseguró además que no existe riesgo para la población cercana al relleno sanitario.

Añadió que, desde el inicio de la emergencia, la Secretaría de la Defensa Nacional apoyó en la evacuación preventiva de personas que se encontraban en viviendas improvisadas dentro de la zona comprometida y confirmó que, por fortuna, no hay pérdidas humanas ni personas lesionadas a consecuencia del incendio.

Respecto al origen del siniestro, López Muro señaló que hasta el momento no existe una conclusión definitiva, ya que los esfuerzos se han concentrado principalmente en contener y extinguir el fuego. No obstante, reconoció que la rápida propagación de las llamas llamó la atención de las autoridades, por lo que será uno de los aspectos que se analizarán durante la investigación.

El incendio provocó una alerta atmosférica activada por parte de la Semadet debido a los contaminantes emitidos por el siniestro.

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OB