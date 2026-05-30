Aunque lamentó haberse pedido la final de la Champions League entre Arsenal vs PSG, don Andrés Loreto aprovechó el último día para hacer el canje de sus placas vehiculares. Acudió esta mañana a la recaudadora 00, en el Centro de Guadalajara, principalmente para evitar la multa por circular con láminas vencidas, que puede ser de cerca de siete mil pesos.

Este destacó la rapidez y la amabilidad del personal para atender a las decenas de tapatías y tapatíos que se dieron cita este sábado para cambiar sus matrículas durante la segunda y última prórroga que otorgó el Gobierno del Estado para los automovilistas.

“Fue un proceso rápido y muy fácil. La señorita me atendió bien y muy amable con todos los que vinimos a hacer el cambio […]. La multa me parece un poco excesiva, pero por eso vine a hacer el cambio. Si ya lo dispuso el Gobernador y las autoridades, pues no queda más que acatar la medida, y agradezco que el trámite haya sido rápido”, comentó.

Gorgonio Ramírez agradeció que las recaudadoras del Estado estén abiertas en sábado para realizar el canje de placas. Contó que no pudo realizar el trámite debido a que no alcanzó a sacar una cita por cuestión de trabajo, “pues de lunes a viernes me era imposible venir a hacerlo”. Celebró la extensión del periodo y reconoció que el cambio de matrículas es una de las medidas positivas que ha implementado la administración del gobernador Pablo Lemus. “Es por seguridad, más que todo”.

“No podía venir entre semana por el trabajo, pero qué bueno que abrieron hoy la recaudadora y vine a aprovechar. Me enteré de las sanciones desde la primera prórroga, pero no podía venir. Hoy vine a hacerlo y muy rápido el proceso”, relató.

SET implementó horario extendido en recaudadoras

El Servicio Estatal Tributario (SET) informó que se implementó un horario extendido en recaudadoras estatales para atender la alta demanda de automovilistas en la recta final del programa gratuito de sustitución de placas.

De acuerdo con Carlos Arias, titular del SET, hasta el 21 de mayo un millón 421 mil 573 personas habían realizado el trámite de un universo de un millón 699 mil 651 vehículos, es decir, ocho de cada 10 ya contaban con placas nuevas.

Aún restan por realizar el proceso 278 mil 78 coches. Los modelos válidos para circular en Jalisco son los denominados Collaje y Cabañas; las multas por conducir con láminas vencidas van desde los dos mil 260 a los seis mil 790 pesos, según lo establece la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco y su Reglamento.

Aunque el programa concluyó en 2025, el Gobierno estatal implementó dos periodos de prórroga este año: de enero a marzo y de abril a este 30 de mayo. Aunque Víctor Rubio destacó que no era necesario llegar con cita y los únicos documentos solicitados eran INE, comprobante de domicilio y las placas a sustituir, criticó que no le permitieran hacer el pago del refrendo de 2025 en la recaudadora.

Al ser el único día libre de la semana, Víctor señaló que ahora tendrá que pagar alrededor de cuatro mil pesos para sustituir sus placas. “Entiendo que tengo atrasado el pago, pero no me dejaron hacerlo aquí, aunque sea extra con el retraso, y ahora tendré que pagar más. Las prórrogas son buenas, pero sólo pediría eso: que nos dejen hacer el pago del refrendo aquí y aprovechar el programa gratuito”, dijo.

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AO

