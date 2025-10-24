Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 24 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este viernes 24 de octubre prevé que estará con nubes dispersas con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 30 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Viernes 31 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

