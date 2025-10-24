Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 24 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 24 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Según se informó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga