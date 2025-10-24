Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 24 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 24 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se informó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

