Los aterrizajes y despegues de siete vuelos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara fueron retrasados de forma temporal luego de que una persona ingresó a una de las pistas y se colocó junto a una aeronave.

El hecho se registró alrededor de las 08:00 horas en la pista 29R. Tras detectar a la persona, se activó el Plan Local de Seguridad Aeroportuaria (PLSA) y se notificó del incidente a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y a las autoridades pertinentes. La pista fue cerrada de emergencia y los Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) detuvieron las operaciones de aterrizaje y despegue.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que el vuelo Volaris 1332 con destino a Acapulco, así como otras seis operaciones, fueron retrasadas en su salida. En tanto, tras asegurar a la persona, esta fue puesta a disposición de la Guardia Nacional y del Ministerio Público . Personal del Aeropuerto tapatío investiga las causas del ingreso de este sujeto a un área restringida, mientras que la aeronave junto a la cual se colocó fue revisada para confirmar que se encuentra en buenas condiciones.

Actualmente, la terminal aérea opera con normalidad. GAP recomienda consultar con su aerolínea para conocer el estado de su itinerario.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF