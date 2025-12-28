Detienen en Tlaquepaque a dos hombres por portación de arma de fuego y robo de motocicleta

Derivado de los recorridos de vigilancia y prevención del delito, elementos del Agrupamiento Fénix de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, lograron la detención de dos hombres en distintos hechos registrados en la colonia Tateposco.

En una primera intervención, los oficiales realizaban patrullajes de seguridad sobre las calles Gómez Farías, al cruce con Alfarerías, cuando detectaron a un individuo que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud inusual y evasiva, por lo que fue abordado conforme a los protocolos de actuación policial.

Durante la inspección preventiva, los oficiales le localizaron un arma de fuego tipo escuadra marca Walther calibre .22, con su respectivo cargador abastecida con seis cartuchos útiles al calibre, motivo por el cual se procedió a su aseguramiento y a la detención de quien dijo llamarse Cristopher "N", de 24 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de la República.

Mientras se atendía este servicio, los elementos detectaron a otro masculino que circulaba a bordo de una motocicleta sin placa de circulación y sin portar equipo de seguridad, por lo que se le marcó el alto sobre las mismas vialidades. Al verificar el estatus de la unidad por medio de nuestro C4, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente, por lo que se procedió de inmediato a la detención del conductor.

El segundo detenido dijo llamarse Alexis "N", de 21 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado, junto con la motocicleta asegurada, para el seguimiento legal correspondiente.

En apego al principio de presunción de inocencia, se informa que los detenidos son considerados inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un órgano jurisdiccional competente.

