Con un ambiente lleno de música, alegría y convivencia familiar, el Gobierno Municipal de Chapala y el DIF realizaron el festival “Alegre Día de las Madres” en la Fuente de los Pescadores , ubicada en el malecón de la ciudad.

El evento reunió a alrededor de 4 mil asistentes, en su mayoría madres de familia acompañadas por familiares y amistades.

Durante la celebración, el alcalde Alejandro Aguirre Curiel y la presidenta del DIF, Érika Eryn Torres Herrera, reconocieron el esfuerzo y la dedicación de las madres chapalenses, destacando el papel fundamental que desempeñan en la integración y fortalecimiento de las familias del municipio.

Además, las primeras 200 asistentes recibieron vales de despensa como parte de los apoyos entregados durante la jornada.

Música, rifas y actividades para las asistentes

El programa comenzó con la conferencia magistral “¿Para qué quejarse? Sé feliz”, impartida por Adriana Macías, quien compartió un mensaje motivacional con las asistentes.

Posteriormente, el cantante Martín Valverde interpretó algunos de sus temas más populares, entre ellos “Nadie te ama como yo”, provocando que el público se uniera a cantar durante la presentación.

Más tarde, el dueto Ricardo y Blanca puso ritmo a la celebración con un espectáculo que motivó a las asistentes a bailar y disfrutar de la noche . Además de los conciertos, las mamás participaron en rifas y recibieron distintos obsequios, entre ellos abanicos y paraguas.

También se ofrecieron refrigerios, nieve raspada y agua fresca para complementar la convivencia realizada en el malecón chapalense.

CORTESÍA.

SV