Hallan un feto dentro de un taller mecánico en Zapopan

Esta tarde elementos de la Policía de Zapopan localizaron un feto de seis meses de gestación envuelto en una bolsa de plástico al interior de un taller mecánico, esto en las calles de la colonia Jocotán.

Te puede interesar: Madres Buscadoras hallan cuerpo en Tonalá

Tras recibir un reporte al número de emergencia del 911, los oficiales llegaron al lugar y se entrevistaron con el dueño del negocio, quien les refirió que sobre un tambo encontró lo que parecía ser un feto. A la llegada de personal de Servicios Médicos municipales se confirmó el hallazgo, además de que ya no contaba con signos vitales.

El propietario del taller mecánico comentó desconocer el origen o quién pudo haberlo dejado, pues hasta hoy detectó el olor fétido en su inmueble. Además, el negocio no cuenta con cámaras de videovigilancia.

El año pasado, entre los meses de agosto y octubre, en Zapopan se registraron varios casos de abandonos de fetos en la vía pública y en establecimientos. El 8 de agosto de 2024 un feto de entre cinco y seis meses de gestación fue encontrado en los baños de la Clínica 53 del IMSS, en el Centro del municipio.

También puedes leer: Rutas de camiones detendrán sus recorridos el domingo en Guadalajara

El 16 de octubre de ese año, un trabajador de una planta de tratamiento ubicada en la colonia Mirador del Bosque reportó el hallazgo de un feto de entre 10 y 15 semanas. Apenas al día siguiente, una bebé recién nacida envuelta en una sudadera y en una bolsa de plástico fue encontrada en un canal de aguas pluviales en la colonia Mariano Otero.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP