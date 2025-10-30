Policía Vial alista operativo ante "Rodada del terror"

Ante la posibilidad de que se realice la “Rodada del terror”, un evento que reúne a cientos de motociclistas en puntos y vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), y que está previsto para llevarse a cabo mañana con motivo de las celebraciones de Halloween, la Policía Vial de Jalisco implementará un operativo durante la tarde y noche del viernes en puntos y zonas de mayor afluencia.

Los conductores de estas “rodadas” suelen circular sin equipo de protección y realizando maniobras temerarias en la vía pública. El director metropolitano de la dependencia, Israel Boruel Neri, indicó que conocen la hora y el lugar en el que se espera se reunirán los motociclistas.

"Con labores de inteligencia se tiene plenamente identificada la convocatoria para que motociclistas participen en las llamadas 'Rodadas del Terror'. Contamos con información puntual sobre día, hora y lugar de reunión. Estamos coordinados interinstitucionalmente, además del patrullaje, contamos con la vigilancia remota de C5. Mantendremos presencia en los principales municipios del Área Metropolitana de Guadalajara", puntualizó.

El operativo se llevará a cabo en coordinación con la Secretará de Seguridad estatal y las comisarías municipales metropolitanas. En tanto, la Policía Vial pidió a la ciudadanía reportar conductas peligrosas o actos vandálicos durante el desarrollo de estas rodadas al número de emergencia 911, mientras que a aquellos conductores que participan, a que lo hagan con responsabilidad, portando el equipo de seguridad necesario y contar con todos sus documentos en regla.

"La Policía Vial actuará conforme lo marca la ley. No expongan su integridad ni su patrimonio", concluyó el director.

