¿Cómo afectará el frente frío número 10 a Jalisco?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el frente frío número 10 recorrerá lentamente el noreste mexicano. Asimismo, seguirá asociado con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, por lo que generará vientos en dicha región y podría provocar posibles torbellinos en zonas del norte de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Respecto al estado de Jalisco, Conagua informó que también tendrá afectaciones por este fenómeno.

Frente frío número 10 provocará lluvias en Jalisco y otros estados

Conagua informó que, debido al frente frío número 10 y al ingreso de humedad del océano Pacífico, se pronostican lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Asimismo, se prevén chubascos en ambas regiones, así como lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Además, con la presencia de la onda tropical número 39, que se desplazará al sur de Guerrero y Michoacán, se reforzará la probabilidad de lluvia en el occidente y sur del territorio mexicano.

Temperaturas de -5 a 0 grados centígrados en algunos estados del país

Por otro lado, se prevén bajas temperaturas, de entre -5 y 0 grados centígrados, con posibles heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Asimismo, se esperan temperaturas bajas, de 0 a 5 grados centígrados, con probabilidad de heladas en zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, entidad que continúa recuperándose de las fuertes lluvias registradas hace algunas semanas.

Respecto a la temporada de huracanes y lluvias aún no termina. La Conagua vigila la posible formación del ciclón Sonia en el océano Pacífico.

Con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

