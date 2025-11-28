La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, encabezada por Mirza Flores, tomó protesta a las comisiones municipales del partido ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En un evento realizado en la Concha Acústica del Parque Agua Azul y con la presencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus y el dirigente nacional emecista, Jorge Álvarez Máynez, rindieron protesta quienes encabezarán al partido en los municipios metropolitanos durante los próximos años.

EL INFORMADOR/ M. Hernández

Por Guadalajara, asumió Juan José Ramos; Naraly González en Zapopan; Thania Morales en Tlajomulco de Zúñiga; David Hernández en San Pedro Tlaquepaque; Agustín Ordóñez en el municipio de Tonalá y Marizabeth Villaseñor Tapia en El Salto.

Mirza Flores, dirigenta estatal de MC en Jalisco, resaltó que buscarán crecer cada vez más el proyecto emecista en Jalisco.

"Defender a Jalisco es defender al mejor sistema de salud, es defender al mejor sistema educativo, es defender el mejor sistema que tenemos de ahorro y de transparencia, de apoyo al campo, de seguridad, en el deporte".

Resaltó que los municipios que son gobernados por Movimiento Ciudadano son los que más invierten en calles, hospitales, escuelas, unidades deportivas.

A la par, la emecista y ex diputada local, criticó a los gobiernos emanados de Morena, resaltando que hay diferencia entre sus formas de gobernar. Y acusó que Morena no quiere a Jalisco, al señalar que se le ha perjudicado al estado en el presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año.

"Nunca perdamos de vista que desde la Ciudad de México nos quieren robar lo que hemos conseguido. ¿Vamos a permitir que se roben lo que tanto trabajo nos ha costado? No se los vamos a permitir. Morena y la 4T dicen querer mucho a Jalisco, pero en el Presupuesto de la Federación se les olvidó el cariño que nos tenían y no le dieron a Jalisco lo que Jalisco se merece".

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, resaltó que la labor de quienes iniciaron MC en el estado y se comprometió a que, con la labor de los titulares de las comisiones metropolitanas del partido, ganarán las 6 alcaldías mencionadas.

Y resaltó que se han convertido en una nueva opción política ante los gobiernos del PRI, PAN y Morena a nivel local y nacional.

"No solamente se derrotó al bipartidismo de una vez por todas en Jalisco y se mandó un mensaje a México de que el PRI y el PAN no nos iban a gobernar por siempre. Aquí está también el antídoto para los malos gobiernos de Morena. Desde aquí se va a mandar un mensaje a México en el 2027 muy importante: que Movimiento Ciudadano es la alternativa de futuro".

Por su parte, Pablo Lemus aseguró que en MC son una gran familia y afirmó que representan los valores de los jaliscienses. Y señaló que, para seguir en la mente del electorado, requieren buenos gobiernos, no traiciones, disciplina y la unidad en el partido.

