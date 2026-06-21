Choca camioneta de reparto de paquetería contra el tren en El Arenal

La tarde de este domingo, una camioneta tipo van de reparto de paquetería terminó impactada contra el tren en el municipio de El Arenal.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 13:00 horas a los números de emergencia. En los llamados se hacía mención de que en el cruce de las avenidas Jesús García y Marcelino García Barragán se había registrado el arrastre de una camioneta.

Daños en la unidad y mercancía

A su llegada, las unidades corroboraron que en el punto había una camioneta blanca Foton View 52 impactada en su costado derecho y con el frente destruido.

La misma transportaba, al parecer, paquetería diversa de una empresa de envíos en línea, e incluso algunos productos se vieron dañados.

Saldo y atención de emergencias

Únicamente se reportó una persona lesionada, quien viajaba a bordo de la unidad. Se informa que su estado es grave.

Los hechos fueron atendidos por la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Amatitán y los Servicios Médicos Municipales de la demarcación.

NG