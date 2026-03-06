¿Podré seguir pagando en efectivo el servicio transporte público?

En las primeras horas de este jueves y, tal y como ya ha informado esta casa editorial, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó vía redes sociales sobre la cancelación del incremento de 14 pesos a la tarifa del servicio de transporte público.

El ajuste atiende a la inconformidad que la población civil mostró en torno a la nueva tarifa —que actualmente es de 9.50 pesos— y a la implementación de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. De esta forma, la tarifa del transporte público solo tendrá un aumento de 1.50 pesos a partir del próximo 1 de abril, quedando en 11 pesos cerrados.

¿Podré seguir pagando el servicio transporte público en efectivo?

Frente a este nuevo escenario, es posible que las y los jaliscienses se pregunten si la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco —o cualquiera de las otras tarjetas existentes para el transporte público— será la única forma de pagar el servicio. La respuesta fue aclarada por Lemus, quien puntualizó que el costo de la tarifa de 11 pesos será la misma para todos los usuarios, sea cual sea el método de pago.

Esto quiere decir que los usuarios podrán pagar el servicio bien con la Tarjeta Única, con la tarjeta Mi Movilidad o pagando en efectivo; ya sea con billetes o monedas.

Por otro lado, Lemus indicó que mantendrán la tarifa de 5 pesos para los estudiantes jaliscienses, independientemente del nivel académico. Estos podrán comprobar su estatus a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y un kardex académico.

Asimismo continuarán los apoyos con transporte gratuito para las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y sus cuidadoras y cuidadores, para mujeres jefas de familia, familiares de personas desaparecidas y estudiantes acreedores.

AO

