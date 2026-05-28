Con la convicción de privilegiar el diálogo y construir acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Jalisco, la diputada Alondra Fausto de León asumió la Presidencia de la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

En un escenario marcado por diferencias ideológicas y posturas políticas “muy marcadas”, la legisladora priista aseguró que su prioridad será impulsar el debate, la discusión y el consenso para destrabar los temas pendientes que mantienen rezagada la agenda legislativa de la Entidad.

Reconoció que la Legislatura atraviesa una etapa de “parálisis” que se ha prolongado por más de un año y medio, situación que frena asuntos de relevancia, como el llamado Plan B de la reforma electoral, la elección de integrantes del Poder Judicial y la Ley de Infancias Trans, entre otros temas pendientes.

Aunque afirmó que recibe la Presidencia del Congreso en un ambiente con mayor disposición al diálogo entre las distintas bancadas, admitió que todavía persisten resistencias para alcanzar consensos.

“La falta de acuerdos ha sido el principal obstáculo. Hay muchísimos pendientes en el Congreso y no considero que sea por falta de voluntad para sacarlos adelante, sino porque construir consensos es complejo. Sin embargo, percibo una mayor disposición de los legisladores, incluso dentro de la Junta de Coordinación Política. Por eso espero que los grandes temas finalmente puedan avanzar”.

Señaló que uno de los principales retos durante su gestión será mantener el orden y el respeto en las sesiones plenarias, además de propiciar condiciones que permitan concretar acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas.

Sobre los temas rezagados, como la elección judicial y las leyes de transparencia, explicó que el avance dependerá de los acuerdos en la Junta de Coordinación Política. Adelantó que hoy podrían surgir “sorpresas” sobre transparencia, aunque admitió que también existe la posibilidad de que no haya consenso y los asuntos queden fuera del pleno.

Alondra Fausto presenta reformas en transporte, adopción y cuidados

La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alondra Fausto de León, presentó una serie de iniciativas enfocadas en personas de talla baja, estudiantes, usuarios del transporte público y personas cuidadoras. Algunas de las propuestas ya fueron aprobadas, aunque todavía no se aplican debido a falta de recursos o voluntad política, señaló la legisladora.

Entre las iniciativas destaca “Escalón universal”, que busca que espacios públicos y privados cuenten con bancos o escalones para personas de baja estatura. La priista explicó que este sector enfrenta dificultades para acceder a servicios públicos, transporte, baños y cajeros automáticos.

Indicó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no considera esta condición como discapacidad, por lo que no existe un censo oficial de personas de talla baja en México.

Fausto de León añadió que la propuesta ha sido presentada en otros congresos estatales y también en el Senado de la República, aunque hasta ahora no ha sido aprobada a nivel nacional.

La diputada también destacó la aprobación de una reforma para eliminar la adopción simple en Jalisco. Explicó que este modelo permitía a las familias revocar la decisión de adoptar a un menor, lo que generaba inestabilidad emocional y afectaba el derecho de las infancias a un hogar permanente.

Con esta modificación, en el Estado únicamente permanecerá la adopción plena, en la que la decisión es definitiva y no puede revertirse.

En materia de movilidad, la legisladora informó que presentó un exhorto dirigido a la Universidad de Guadalajara y al Gobierno del Estado para garantizar transporte gratuito a estudiantes. La propuesta fue impulsada por alumnos de la casa de estudios, quienes plantearon rutas específicas para centros universitarios y preparatorias.

Propuso que el tren ligero opere las 24 horas para beneficiar a estudiantes y trabajadores del turno nocturno. Sin embargo, explicó que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano rechazó la propuesta bajo el argumento de que durante la madrugada se realizan trabajos de mantenimiento.

Alondra Fausto de León afirmó que varias propuestas aprobadas permanecen sin aplicarse por falta de recursos y voluntad institucional. ESPECIAL

Elección del Poder Judicial, uno de los pendientes

La elección del Poder Judicial es uno de los temas pendientes que siguen en espera de discutirse en el Congreso del Estado, reconoció la presidenta de la Mesa Directiva, Alondra Fausto de León. Desde febrero de 2025 las distintas fuerzas políticas, el gobernador Pablo Lemus, el mismo Poder Judicial, organismos y universidades han propuesto y llamado a reformar a nivel local la medida federal, sin embargo, a falta de consensos, el tema no ha sido discutido en el pleno del Congreso.

La legisladora anotó que los resultados de la primera elección reflejan un retroceso en la calidad de impartición de justicia. La experiencia negativa del proceso obligó al Gobierno federal a presentar la propuesta para aplazar los comicios hasta 2028, con el fin de evitar conflictos con las elecciones de 2027 y enmendar los errores.

Para Jalisco, la reforma no debe aprobarse sin antes discutir las necesidades del Poder Judicial. “En lo local, yo también soy de la idea de que no se debe aprobar, debe discutirse el Poder Judicial. En efecto, requiere reformas, pero no que retrocedan el procedimiento. No voy a negar que no existe corrupción en el Poder Judicial, como en todas las instituciones públicas, sin embargo, estas empiezan desde las fiscalías porque es la primera instancia”.

Objetivos de la presidenta de la Mesa Directiva

La presidenta de la Mesa Directiva planteó como prioridad impulsar el diálogo y la construcción de consensos entre las distintas fuerzas representadas en el Legislativo. Señaló que buscará mantener debates respetuosos y ordenados durante las sesiones del pleno, evitando descalificaciones y ataques verbales entre diputados, así como confrontaciones innecesarias entre bancadas.

También adelantó que promoverá la discusión de temas pendientes que permanecen rezagados en comisiones o en la llamada “congeladora”, con el objetivo de retomar asuntos de interés público y avanzar en acuerdos legislativos. Indicó que buscará generar condiciones para destrabar iniciativas relevantes y fomentar la participación de todas las fuerzas políticas representadas actualmente.

Además, destacó la importancia de representar y resguardar al Congreso de Jalisco de manera digna e institucional, fortaleciendo el trabajo parlamentario y la relación entre bancadas. Añadió que otro de los retos será incentivar la voluntad política para alcanzar consensos en temas prioritarios, privilegiando el diálogo, la negociación y el respeto entre legisladores durante las sesiones.

CT