El Congreso de Jalisco aprobó las Leyes de Ingresos 2026 de los 125 municipios del estado, lo que permitirá aplicar nuevos cobros y ajustes en diversas demarcaciones. Entre los cambios más destacados se encuentra la incorporación de una multa por apología del delito en Zapopan, así como nuevos cargos en Puerto Vallarta y Tequila.

En el caso de Zapopan, la propuesta enviada por el ayuntamiento y avalada por el Legislativo establece sanciones económicas que van desde 21 mil hasta 440 mil pesos para quienes incurran en apología del delito. El monto dependerá de la gravedad del hecho y de las circunstancias específicas de cada caso.

Puerto Vallarta también aplicará ajustes. Uno de ellos es un cobro por saneamiento equivalente al 50 por ciento de la UMA por noche, que podría llegar a 56 pesos diarios. Este cargo se hará extensivo a visitantes, fraccionamientos y condominios, ya que anteriormente solo se aplicaba a hoteles por servicios municipales. Además, se aprobó el uso de parquímetros con una tarifa de dos pesos por cada 10 minutos, operativos de 8:30 a 20:30 horas, excepto domingos y días festivos.

En Tequila, se autorizó un nuevo impuesto para los “carritos turísticos”, que será de 50 pesos por recorrido por persona.

