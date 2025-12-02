¿Cuántas estaciones tendrá la Línea 4 del Tren Ligero?

La futura Línea 4 del tren eléctrico se perfila como una obra que cambiará la forma en que miles de personas se desplazan a diario en la Zona Metropolitana de Guadalajara, principalmente ciudadanos del municipio de Tlajomulco.

Será la primera vez en México que un sistema de pasajeros comparta el derecho de vía con un tren de carga, un modelo poco común en el país y que coloca a Jalisco en la mira por su innovación.

Las autoridades estiman que, desde el primer día de operación, alrededor de 116 mil usuarios utilizarán este sistema para conectar con el resto del Área Metropolitana de Guadalajara.

¿Cuántas estaciones tendrá la Línea 4?

A lo largo de su trayecto, la nueva línea sumará 21 kilómetros y nueve estaciones, mismas que servirán a una zona donde residen cerca de 275 mil habitantes y donde se concentran numerosas actividades comerciales e industriales.

Junto con la infraestructura ferroviaria, el proyecto incorpora la modernización de los entornos urbanos por los que pasará el tren. Se están construyendo pasos a desnivel, así como cruces equipados con alarmas y semáforos para reforzar la seguridad de peatones y automovilistas.

En cuanto al material rodante, los vagones serán de tecnología reciente, diseñados para ofrecer mayor eficiencia y comodidad a los pasajeros. Con todo esto, la Línea 4 no solo busca reducir tiempos de traslado, sino impulsar un corredor urbano más ordenado y seguro para las comunidades que atraviesa.

