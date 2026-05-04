Plantea Mónica Magaña agenda de protección a las infancias

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco presentó acciones y compromisos legislativos en materia de infancias. Y resaltan las propuestas de la diputada Mónica Magaña, quien planteó iniciativas orientadas a garantizar la protección y el desarrollo pleno de menores de Jalisco.

El objetivo es abarcar desde la seguridad en el entorno familiar hasta la prevención de delitos en espacios públicos y digitales.

La primera iniciativa propone reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Educación para incorporar el modelo de crianza positiva y prohibir expresamente el castigo corporal y humillante.

"Estamos buscando erradicar cualquier tipo de violencia hacia una niña o un niño en sus entornos más cercanos, desde la familia hasta las escuelas", afirmó la legisladora. Con ello, se busca la protección de las infancias y que comience en el hogar y en las escuelas, para erradicar la violencia en esos entornos.

La segunda iniciativa es en materia de alimentación: Mónica Magaña impulsa una reforma integral al marco jurídico en nutrición que garantice el derecho a una alimentación adecuada, nutritiva y de calidad; no se busca la prohibición sino la educación, que familias y escuelas cuenten con la información y las herramientas para construir hábitos alimentarios saludables desde temprana edad.

Se presentó también un exhorto a los 125 municipios de Jalisco para crear comisiones edilicias de atención y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con la facultad de coordinar, vigilar y evaluar las políticas públicas y el presupuesto destinado a la infancia en cada municipio.

La cuarta iniciativa busca fortalecer y agilizar los procesos de adopción en el estado, ya que la legisladora recordó que existen niñas, niños y adolescentes susceptibles de ser adoptados, por ello, propone armonizar el marco jurídico estatal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para hacer los procedimientos más eficientes, seguros y transparentes.

"Un hogar garantizado para las niñas y los niños que tienen la posibilidad de una adopción debe de ser una prioridad legislativa a atender".

Finalmente, junto a la diputada Gabriela Cárdenas, Magaña presentó una reforma a la Ley de Turismo para regular las plataformas de hospedaje digital y prevenir delitos contra menores en esos espacios.

Esto se da porque Jalisco será sede mundialista, por lo que la legisladora advierte que esta regulación es urgente: estados como Nuevo León y Ciudad de México ya cuentan con marcos normativos al respecto, y Jalisco no puede quedarse atrás.

Estas propuestas se suman a una agenda legislativa que Magaña ha construido de manera sostenida en materia de seguridad y protección, como la iniciativa para tipificar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes presentada recientemente, que establece sanciones de hasta 15 años de prisión para quienes capten menores a través de engaños, falsas ofertas de trabajo o contactos en redes sociales.

"El objetivo es visibilizar el problema, prevenir la captación, sancionar con penas altas y atender a las víctimas".

La dimensión del problema es alarmante: según UNICEF, alrededor de 30 mil menores se encuentran hoy integrados a grupos delictivos y hasta 250 mil más están en riesgo de ser reclutados.

A ello se suman iniciativas que reflejan la misma visión de atención integral, por ejemplo, en materia de diabetes mellitus tipo 1, Magaña impulsó la primera ley de su tipo en México, publicada en 2022, que derivó en el programa "Somos Uno", hoy operado por la Secretaría de Salud Jalisco y que beneficia a más de 600 familias en el estado.

En materia de autismo, junto con la diputada Gabriela Cárdenas y Maye Villa de Lemus, presidenta del DIF Jalisco, impulsó la iniciativa "Jalisco de Colores", una nueva Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven con Espectro Autista, que ya fue aprobada en primera lectura en el Congreso del Estado.

MF