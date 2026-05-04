Policía Metropolitana, una corporación en el olvido que serviría para atraer a jóvenes: experto

Al tratarse de una corporación policiaca conformada por elementos de comisarías municipales, el académico de la Universidad de Guadalajara y experto en materia de seguridad, Francisco Jiménez Reynoso, señaló que la Policía Metropolitana podría ser “una buena apuesta” para incentivar a que jóvenes opten por construir una carrera policial. Sin embargo, reconoció que la dependencia ha quedado relegada y no ha dado los resultados esperados a cerca de siete años de su creación, durante la pasada administración estatal.

“Sería una buena apuesta para que el joven observe que está tratando de ingresar a una corporación sana, a una corporación limpia, que va a trabajar honestamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. No sólo incluye a los cuatro municipios tradicionales, sino cuando menos nueve municipios, entonces habría más posibilidades para ingresar”, comentó.

“Es muy importante la apuesta que haga el Gobierno del Estado para atraer a estudiantes de preparatoria, que estén terminando el bachillerato, o con alguna licenciatura, que incluso pueden aportar mucho a las corporación policiacas”, añadió.

La Policía Metropolitana fue conformada en 2019 con miras a convertirse en un grupo operativo de siete mil 500 elementos, sin embargo, en 2025 apenas sumaban 150 uniformados. La dependencia no cuenta con una academia de policía, contrario a las comisarías municipales, con lo que los nueve municipios que firmaron el convenio (El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo), aportan oficiales de forma proporcional de acuerdo a su estado de fuerza para engrosar las filas de la corporación.

En las últimas semanas, la Policía Metropolitana han llevado a cabo operativos en el Área Metropolitana de Guadalajara, especialmente en contra de máquinas tragamonedas. En el operativo trabaja en coordinación con autoridades federales y con las direcciones de Inspección y Vigilancia de los Ayuntamientos.

En tanto, la dependencia ha clasificado como reservada información de carácter público, como el estado de fuerza actual de la corporación y los salarios de los uniformados que la conforman.

Jiménez Reynoso enfatizó en la necesidad de realizar convocatorias públicas y abiertas para incentivar a que los jóvenes ingresen a los cuerpos de seguridad o, en este caso, a la Policía Metropolitana. Se puede hacer uso de medios de comunicación o campañas de comunicación con estudiantes de bachillerato, puntualizó.

MF