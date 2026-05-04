Lunes, 04 de Mayo 2026

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Policía Metropolitana, una corporación en el olvido que serviría para atraer a jóvenes: experto

El académico de la UdeG, Francisco Jiménez Reynoso, consideró que la Policía Metropolitana podría ser una buena opción para motivar a jóvenes a desarrollar una carrera policial

Por: Osiel González Hernández

En las últimas semanas, la Policía Metropolitana han llevado a cabo operativos en el Área Metropolitana de Guadalajara, especialmente en contra de máquinas tragamonedas. CORTESÍA

En las últimas semanas, la Policía Metropolitana han llevado a cabo operativos en el Área Metropolitana de Guadalajara, especialmente en contra de máquinas tragamonedas. CORTESÍA

Al tratarse de una corporación policiaca conformada por elementos de comisarías municipales, el académico de la Universidad de Guadalajara y experto en materia de seguridad, Francisco Jiménez Reynoso, señaló que la Policía Metropolitana podría ser “una buena apuesta” para incentivar a que jóvenes opten por construir una carrera policial. Sin embargo, reconoció que la dependencia ha quedado relegada y no ha dado los resultados esperados a cerca de siete años de su creación, durante la pasada administración estatal.

“Sería una buena apuesta para que el joven observe que está tratando de ingresar a una corporación sana, a una corporación limpia, que va a trabajar honestamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. No sólo incluye a los cuatro municipios tradicionales, sino cuando menos nueve municipios, entonces habría más posibilidades para ingresar”, comentó.

“Es muy importante la apuesta que haga el Gobierno del Estado para atraer a estudiantes de preparatoria, que estén terminando el bachillerato, o con alguna licenciatura, que incluso pueden aportar mucho a las corporación policiacas”, añadió.

La Policía Metropolitana fue conformada en 2019 con miras a convertirse en un grupo operativo de siete mil 500 elementos, sin embargo, en 2025 apenas sumaban 150 uniformados. La dependencia no cuenta con una academia de policía, contrario a las comisarías municipales, con lo que los nueve municipios que firmaron el convenio (El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo), aportan oficiales de forma proporcional de acuerdo a su estado de fuerza para engrosar las filas de la corporación. 

En las últimas semanas, la Policía Metropolitana han llevado a cabo operativos en el Área Metropolitana de Guadalajara, especialmente en contra de máquinas tragamonedas. En el operativo trabaja en coordinación con autoridades federales y con las direcciones de Inspección y Vigilancia de los Ayuntamientos.

En tanto, la dependencia ha clasificado como reservada información de carácter público, como el estado de fuerza actual de la corporación y los salarios de los uniformados que la conforman.

Jiménez Reynoso enfatizó en la necesidad de realizar convocatorias públicas y abiertas para incentivar a que los jóvenes ingresen a los cuerpos de seguridad o, en este caso, a la Policía Metropolitana. Se puede hacer uso de medios de comunicación o campañas de comunicación con estudiantes de bachillerato, puntualizó.

MF

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