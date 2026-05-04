Zoológico de Guadalajara: ¿Cuándo es el aniversario y qué animales se pueden ver con entradas a 1 peso?

El Zoológico Guadalajara es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, con un valor tanto histórico como social, ya que a lo largo de los años ha sido escenario de miles de recuerdos y experiencias para tapatíos y visitantes. Por ello, su aniversario no pasa desapercibido y se convierte en una ocasión especial para celebrar.Este 2026, el zoológico está de fiesta al cumplir 38 años de labor en la conservación y cuidado de los animales. Para conmemorarlo a lo grande y permitir que más personas disfruten de sus instalaciones, lanzó una promoción especial que permite el acceso desde tan solo 1 peso mexicano.Aunque el aniversario oficial fue el pasado 25 de marzo, será del 12 al 31 de mayo cuando se celebre con el público, ofreciendo entradas a 1 peso para niñas y niños de 3 a 11 años, y a 38 pesos para personas mayores de 12 años.Este beneficio aplica únicamente para el Paquete Guardazoo, considerado el acceso básico. Otros paquetes o experiencias no están incluidos en la promoción y mantendrán su precio regular. Además, no es válido para grupos ni excursiones, y la compra debe realizarse directamente en taquilla.Cabe destacar que el costo regular de este paquete es de 135 pesos para adultos y 95 pesos para menores, por lo que se trata de una oportunidad significativa para ahorrar sin dejar de disfrutar de una visita completa.Con este acceso podrás recorrer distintas áreas del zoológico y conocer una amplia variedad de especies:El Zoológico Guadalajara abre de martes a domingo, en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. La tarifa especial de 1 peso estará disponible cualquier día del 12 al 31 de mayo, sin necesidad de cumplir requisitos adicionales.Con esta iniciativa, el Zoológico Guadalajara no solo celebra su aniversario, sino que también busca acercar a más personas a la educación ambiental y al conocimiento de la fauna, ofreciendo una opción accesible para disfrutar en familia y reconectar con uno de los espacios más representativos de la ciudad.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP