Operativo en Pueblo Quieto deja saldo de nueve personas detenidas

El operativo más reciente desplegado en la zona conocida como “Pueblo Quieto” permitió a autoridades estatales la detención de nueve personas, así como el aseguramiento de dos armas de fuego y diversas sustancias con características de droga , informó la Fiscalía de Jalisco.

Personal de la dependencia estatal cumplimentó dos cateos en la zona mencionada como parte de los operativos de vigilancia desplegados en los últimos meses.

Durante el primero de los cateos, las autoridades informaron sobre la detención de dos hombres, quienes portaban entre sus pertenencias distintos envoltorios con sustancia granulada con características de enervante, así como un arma de fuego calibre 9 milímetros.

En los inmuebles intervenidos también se localizaron y aseguraron 17 celulares de distintas marcas, una computadora portátil y más material con características de droga.

En el marco de este despliegue operativo, se realizó la persecución de cuatro hombres y una mujer, quienes al parecer intentaban huir del lugar, no obstante, fueron detenidos en flagrancia en posesión de envoltorios de presunta droga, así como otra arma de fuego calibre 9 mm.

En un segundo cateo en este asentamiento irregular, fueron detenidos otros dos hombres por el delito de resistencia de particulares; además, en el inmueble se localizaron y aseguraron ocho máquinas tragamonedas, dos expendios de cigarros sueltos y un teléfono celular.

La totalidad de las personas detenidas quedó a disposición del Ministerio Público , donde se iniciarán las carpetas de investigación correspondientes.

En el operativo anterior, llevado a cabo en el mes de marzo, se informó de un cateo a cinco fincas por parte de la Fiscalía de Jalisco, las cuales incluso habían sido aseguradas por las autoridades en acciones previas y presentaban violación de sellos de aseguramiento.

Dichos operativos dejaron la detención de cinco personas (cuatro hombres y una mujer).

SV