Un niño de solo siete años de edad se debate entre la vida y la muerte luego de que fuera lesionado por un sujeto quien había intentado asaltar a su padre en el municipio de Tonalá, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los hechos fueron reportados a los números de emergencias a las 5:10 de esta mañana. De acuerdo con la información preliminar, tanto el padre como el menor se encontraban cambiando una llanta de su vehículo sobre la Maxipista, hasta donde llegó un sujeto identificado con varios tatuajes, quien intentó asaltarlos.

Sin embargo, el padre se opuso al robo, y el sujeto en represalia disparó contra el menor, lesionándolo en el cráneo. Rápidamente, el niño fue trasladado a un nosocomio del municipio, donde fue ingresado a la sala de shock, de acuerdo con los reportes policiales. Según la información preliminar, el infante se mantiene en estado grave.

Elementos de la Policía de Tonalá implementaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero del causante, sin que hasta el momento se tenga información sobre el mismo. El Ministerio Público de la Fiscalía Estatal también se encargará de realizar las investigaciones necesarias para dar con el agresor.

