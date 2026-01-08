La pérdida o el robo de placas vehiculares es una situación que puede generar preocupación entre los automovilistas, ya que impide la circulación legal del vehículo y puede derivar en sanciones si no se atiende de manera oportuna. Por ello, las autoridades recomiendan iniciar el trámite de reposición lo antes posible y reunir previamente toda la documentación necesaria para agilizar el proceso. En el caso de vehículos particulares, si las placas fueron extraviadas o sustraídas, el propietario o la persona que realice el trámite debe presentar una identificación oficial vigente, como INE, pasaporte, licencia de conducir o CURP. Además, es indispensable comprobar la propiedad del vehículo, ya sea que esté registrado a nombre del denunciante, mediante una factura endosada, o bien presentar un poder notarial otorgado por el propietario a la persona que acude a realizar el trámite.También se solicita la tarjeta de circulación y/o el comprobante del último pago de refrendo, los cuales deben estar a nombre de quien hace la gestión. En el caso de vehículos de empresa, el trámite debe realizarlo el representante legal, quien deberá presentar un poder notarial para pleitos y cobranzas, con una vigencia no mayor a cinco años. Para vehículos de procedencia extranjera, se requiere adicionalmente el título de propiedad y el pedimento de importación correspondiente. Cuando se trata de la pérdida o robo de placas de taxis, aplican los mismos requisitos que para vehículos particulares, pero se deben sumar documentos propios del servicio público. Entre ellos se encuentran el tarjetón del permiso de taxi, donde se especifican los datos y características del vehículo, así como la prórroga vigente y, en caso de que aplique, la sustitución de vehículo. Asimismo, es necesario presentar una constancia de vigencia con antigüedad no mayor a 30 días, la cual se puede solicitar en las oficinas de SITIOS.El trámite es gratuito y puedes realizarlo en cualquiera de las siguientes agencias: Recaudadora número 00 Recaudadora 05 Agencia Descentralizada 37 Agencia Descentarlizada 39 Tonalá Centro, JaliscoAgencia Descentralizada 40 Colonia Jalisco Agencia Descentralizada 42 Oblatos Cruz Roja Parque Morelos Cruz Verde Delgadillo Araujo Cruz Verde Leonardo Oliva Cruz Verde Ernesto Arias Cruz Verde Ruiz Sánchez Cruz Verde Las Águilas Cruz Verde Zapopan Norte Atención Temprana Las autoridades recomiendan acudir a la Agencia correspondiente con todos los documentos completos, ya que esto permite reducir tiempos de espera y facilita que el trámite de reposición de placas se realice de forma más rápida y eficiente. EE