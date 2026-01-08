La pérdida o el robo de placas vehiculares es una situación que puede generar preocupación entre los automovilistas, ya que impide la circulación legal del vehículo y puede derivar en sanciones si no se atiende de manera oportuna.

Por ello, las autoridades recomiendan iniciar el trámite de reposición lo antes posible y reunir previamente toda la documentación necesaria para agilizar el proceso.

Vehículos particulares

En el caso de vehículos particulares, si las placas fueron extraviadas o sustraídas, el propietario o la persona que realice el trámite debe presentar una identificación oficial vigente, como INE, pasaporte, licencia de conducir o CURP.

Además, es indispensable comprobar la propiedad del vehículo, ya sea que esté registrado a nombre del denunciante, mediante una factura endosada, o bien presentar un poder notarial otorgado por el propietario a la persona que acude a realizar el trámite.

También se solicita la tarjeta de circulación y/o el comprobante del último pago de refrendo, los cuales deben estar a nombre de quien hace la gestión.

Vehículos de empresa

En el caso de vehículos de empresa, el trámite debe realizarlo el representante legal , quien deberá presentar un poder notarial para pleitos y cobranzas , con una vigencia no mayor a cinco años.

Vehículos de procedencia extranjera

Para vehículos de procedencia extranjera, se requiere adicionalmente el título de propiedad y el pedimento de importación correspondiente.

FACEBOOK / FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO

Taxi

Cuando se trata de la pérdida o robo de placas de taxis, aplican los mismos requisitos que para vehículos particulares, pero se deben sumar documentos propios del servicio público.

Entre ellos se encuentran el tarjetón del permiso de taxi , donde se especifican los datos y características del vehículo, así como la prórroga vigente y, en caso de que aplique, la sustitución de vehículo.

Asimismo, es necesario presentar una constancia de vigencia con antigüedad no mayor a 30 días , la cual se puede solicitar en las oficinas de SITIOS.

FACEBOOK / FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO

Directorio de Agencias

El trámite es gratuito y puedes realizarlo en cualquiera de las siguientes agencias:

Recaudadora número 00

Secretaría de Hacienda Pública, ubicada en la calle Ramón Corona 65, Centro Histórico de Guadalajara (junto al Palacio de Gobierno, sobre la venida).

Horario: De 08:00 a 16:00 horas

Recaudadora 05

Avenida Félix Palavicini S/N (edificio de la Secretaría de Transporte)

Horario: De 08:00 a 16:00 horas

Agencia Descentralizada 37

Atemajac Hidalgo 10, Zona Centro de Zapopan

Horario: De 08:00 a 16:00 horas

Agencia Descentarlizada 39 Tonalá Centro, Jalisco

Avenida Tonaltecas 197, colonia La Alberca de Tonalá

Horario: De 09:00 a 16:00 horas

Agencia Descentralizada 40 Colonia Jalisco

Atotonilco El Alto 03 sección 1 colonia Jalisco, Tonalá

Horario: De 09:00 a 16:00 horas

Agencia Descentralizada 42 Oblatos

Avenida Circunvalación 2921interior administrativa Prisciliano Sánchez, colonia Oblatos, Guadalajara, Jalisco.

Horario: De 09:00 a 16:00 horas

Cruz Roja Parque Morelos

Calle Juan Manuel 52, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.

Horario: De 09:00 a 16:00 horas

Cruz Verde Delgadillo Araujo

Calle Mariano Bárcena 997, colonia Artesanos, Guadalajara, Jalisco.

Horario: De 09:00 a 16:00 horas

Cruz Verde Leonardo Oliva

Avenida Cruz del Sur 2550, Jardines de la Cruz, Guadalajara, Jalisco.

Horario: De 09:00 a 16:00 horas

Cruz Verde Ernesto Arias

Calle Los Ángeles s/n, colonia Las Conchas, Guadalajara, Jalisco.

Horario: De 09:00 a 16:00 horas

Cruz Verde Ruiz Sánchez

Calle Antonio Tello 215, colinia Hernández Romo, Guadalajara, Jalisco.

Horario: De 09:00 a 16:00 horas

Cruz Verde Las Águilas

Calle Cruz del Surr 3535, La Calma, Zapopan, Jalisco.

Horario: De 09:00 a 16:00 horas

Cruz Verde Zapopan Norte

Avenida Dr. Luis Farah 550, Villa de los Belenes, Zapopan, Jalisco

Horario: De 09:00 a 16:00 horas

Atención Temprana

Calle 14 2567, colonia Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco.

Horario: 24 horas los 365 días del año.

FACEBOOK / FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO

Las autoridades recomiendan acudir a la Agencia correspondiente con todos los documentos completos, ya que esto permite reducir tiempos de espera y facilita que el trámite de reposición de placas se realice de forma más rápida y eficiente.

