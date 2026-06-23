Piden a la Conagua intervenir en solución al agua sucia en la ZMG

La diputada federal de Morena por Jalisco, Mery Gómez Pozos, informó que abordó con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la problemática del agua de mala calidad que están recibiendo habitantes de Guadalajara durante los últimos días.

Dicho problema del agua sucia en la ciudad también fue abordado por la legisladora morenista durante el Foro de Análisis Legislativo y Políticas Públicas organizado por el Centro de Preparación Integral en materia de Justicia Legislativa (CEPRIJA) celebrado en la Cámara de Comercio (CANACO).

En el foro, representantes de asociaciones civiles, jueces, colectivos y activistas expusieron su preocupación debido al grave riesgo que padecen familias jaliscienses por el abasto de agua contaminada en la ciudad.

Por esa razón, Mery Pozos acusó que, "por la indolencia de los gobiernos estatal y municipal", presentó ya una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debido a la afectación en la salud que están sufriendo los ciudadanos.

La legisladora morenista criticó que mientras los hogares reciben aguas negras, los gobernantes "se la pasan exhibiéndose en eventos con motivo del Mundial sin recato alguno".

Por esta razón, Mery Pozos anunció que sostuvo una reunión con el titular de la Conagua, Efraín Álvarez, para que el Gobierno federal intervenga en dar una solución urgente ante lo que consideró como incapacidad mostrada por el Gobierno estatal.

Mery Pozos resaltó la oportunidad de asistir al foro porque fomenta la aportación de los sectores público y privado para elaborar iniciativas que no estén basadas solo en ocurrencias.

EL INFORMADOR/ARCHIVO

La también presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública agradeció a la magistrada Verónica Ucaranza la oportunidad de recibir propuestas que contribuyan a elaborar mejores políticas públicas.

Este medio publicó el pasado domingo 21 de junio que los reportes por mala calidad del agua ante el SIAPA se incrementaron durante los primeros meses de 2026, incluso superaron todos los acumulados de 2025.

JM