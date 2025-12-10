Sillas de ruedas, andaderas, bastones, camas, muletas y otro tipo de equipo médico fueron donados este martes por clubes de jaliscienses radicados en California, con el propósito de apoyar a personas con discapacidad motriz.

Los equipos fueron donados por la Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California y para su distribución contaron con el apoyo de la Fundación Jaime Enrique Michel y la Red Nacional de Asociaciones Civiles y Participación Ciudadana (Redac).

Te recomendamos: Zapopan Bilingüe suma 800 nuevos egresados y amplía su modelo hacia el mundo de los negocios



ESPECIAL

El presidente de la Fundación y de Redac, Jaime Enrique Michel Velasco, agradeció a los paisanos por este gesto de generosidad: “Me siento muy orgulloso, me siento muy optimista y por ver a este grupo tan fuerte, por ayudar a las demás personas que lo necesitan, es increíble todo lo que han traído. Estoy halagado y muy contento de ser un eslabón para que muchos jaliscienses se puedan beneficiar”.

El empresario agregó que es importante que las personas con alguna discapacidad motriz se sientan motivadas y útiles.

El presidente de la Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California, Salvador García González, explicó que estos equipos fueron donados por los diferentes clubes: "Las gentes (sic) de cada municipio se encargan de canalizarlos, todo es material donado, es el equivalente a dos tráileres" , explicó García González.

Asimismo, las personas beneficiadas recibirán los equipos en comodato (préstamo gratuito con obligación de devolverlo) a través de los clubes que operan en los diferentes municipios de Jalisco. "A la gente se le presta en comodato el equipo y una vez que ya no lo ocupe se regresa para que otra gente lo pueda necesitar (sic)", añadió el Presidente de la Ferderación.

Lee también: La Secretaría de Educación premia lo mejor del talento escénico y plástico de las escuelas de Jalisco

La Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California cuenta con alrededor de 25 clubes en diferentes ciudades.

Gustavo Silva Rodríguez, vicepresidente de Tomatlenses Unidos International, explicó que el material llegará directamente a las familias por medio de los clubes.

"Cada club en Estados Unidos tiene un club espejo en México y es como le hacemos llegar este material. En cada municipio hay un club espejo y lo estamos dando en comodato porque lo que queremos es que se beneficie más gente", detalló Silva Rodríguez.

La Fundación Jaime Enrique Michel Velasco prestó una bodega para almacenar el equipo y entregarlo a los diferentes municipios.

Estos equipos no solo brindan movilidad, sino que devuelven la independencia y la dignidad a cientos de jaliscienses

Se espera que el próximo mes arriben dos tráileres más con equipo para repartirlo en otros municipios.

¿Quién es Enrique Michel Velasco?

Originario de Guadalajara, Jaime Enrique Michel Velasco (nacido el 5 de agosto de 1951) ha dedicado su vida a integrar la visión empresarial con el compromiso social y el liderazgo con propósito.

En 2023 creó la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco (JEMV), con la misión de retribuir a la sociedad mediante programas educativos, culturales, de salud y emprendimiento enfocados en apoyar a comunidades en situación vulnerable.

Su labor se guía por valores como la integridad, la innovación, el servicio y la igualdad de oportunidades, principios que también desarrolla en su obra El arte de forjar líderes, donde expone su visión de un liderazgo basado en el bien común y la transformación social.

Conoce el dato

1. Prevalencia de Discapacidad en Jalisco y México

Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, 6.2 millones de personas (4.9% de la población total) tienen alguna discapacidad.

Específicamente en Jalisco, el mismo censo reportó que 304,785 personas tienen alguna discapacidad, lo que representa el 3.6% de la población del estado. La discapacidad motriz, a la que se dirige la donación, es una de las principales causas de discapacidad en el país.

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

2. Comunidad jalisciense en California

California es el Estado con la mayor población de origen mexicano en Estados Unidos, superando los 11 millones de personas.

Dentro de esta vasta comunidad, los jaliscienses constituyen uno de los grupos más numerosos y organizados, con una fuerte tradición de mantener lazos y apoyar a sus comunidades de origen en México a través de clubes y federaciones, como la mencionada Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California.

Fuente: Pew Research Center, Migration Policy Institute.

NA