Exposición del Altar de Dolores en Guadalajara: fechas y horarios para asistir en Semana Santa

La Semana Santa 2026 llega a Jalisco con cientos de actividades cívicas, religiosas y culturales para disfrutar de este día de asueto y, sin duda alguna, la exposición de los Altares de Dolores en varios puntos de la ciudad es una de las actividades más populares en estas fechas: ¿qué se sabe de las fechas y horarios para asistir a este evento en donde la fe y la tradición se unen? ¡Entérate a continuación!

¿Cuándo y dónde se exponen los Altares de Dolores en Guadalajara?

De acuerdo con medios locales, la exposición de los Altares de Dolores arrancó este viernes 27 de marzo del 2026 y terminará el domingo 29 de marzo, por lo que aún estás a tiempo de agregar esta actividad a tus planes del fin de semana, y es que estas exposiciones llaman la atención por lo cuidadoso de sus montajes y por el fervor que los participantes le ponen a sus creaciones.

Si te interesa visitar los Altares de Dolores esta Semana Santa para empaparte de tradición, fe y datos curiosos, entonces estas son las ubicaciones de los recintos de Guadalajara donde habrá exposiciones:

Nuestra Señora del Sagrario: Av. Fray Antonio Alcalde #925.

Av. Fray Antonio Alcalde #925. Santuario Arquidiocesano de Ntra. Sra. de Guadalupe: Fray Antonio Alcalde y Juan Álvarez.

Fray Antonio Alcalde y Juan Álvarez. Santuario de San José de Gracia: Fray Antonio Alcalde #294, esquina Reforma.

Fray Antonio Alcalde #294, esquina Reforma. Catedral Metropolitana de Guadalajara: Fray Antonio Alcalde #10.

Fray Antonio Alcalde #10. El Sagrario Metropolitano: Morelos #348.

Morelos #348. San Francisco de Asís: Av. 16 de Septiembre #295.

Av. 16 de Septiembre #295. Nuestra Señora del Pilar: Francisco I. Madero #508.

Francisco I. Madero #508. Museo Regional: Liceo #60.

Liceo #60. El Expiatorio Eucarístico: López Cotilla #935.

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Sobre los horarios, puedes preguntar directamente en el lugar de tu preferencia o bien consultar las redes de la página "Semana Santa GDL" para enterarte de todos los detalles.

¿Por qué se llaman Altares de Dolores?

Los Altares de Dolores se llaman así porque se celebran el Viernes de Dolores -justo antes de comenzar la Semana Santa- y porque los montajes están dedicados exclusivamente a la Virgen María, a quien se le honra con cientos de velas para acompañarla en su dolor por la próxima crucifixión de Jesucristo, su hijo.

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¿Cuándo empieza la Semana Santa 2026?

La Semana Santa 2026, que significa un importante periodo de asueto, reflexión y derrama económica en todo México, arranca el próximo domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, fecha con la que arrancan cientos de actividades que culminan el Domingo de Resurrección a celebrarse el 05 de abril del 2026.

JM

