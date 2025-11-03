Pensión Bienestar: Estas son las sucursales en Zapopan para recibir el pago de noviembre

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, compartió recientemente las fechas de pago del último depósito del año correspondiente a la Pensión Bienestar , lo que generó diversas dudas entre los beneficiarios que esperan recibir su apoyo económico.

De acuerdo con Montiel, al igual que en ocasiones anteriores, los pagos comenzarán durante la primera semana de noviembre y continuarán hasta finales del mes, realizándose en orden alfabético, de la A a la Z.

Letra A: Lunes 3 de noviembre 2025.

Letra B: Martes 4 de noviembre 2025.

Letra C: Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre 2025.

Letras D, E, F: Viernes 7 de noviembre 2025.

Letra G: Lunes 10 y martes 11 de noviembre 2025.

Letras H, I, J, K: Miércoles 12 de noviembre 2025.

Letra L: Jueves 13 de noviembre 2025.

Letra M: Viernes 14 y martes 18 de noviembre 2025.

Letras N, Ñ, O: Miércoles 19 de noviembre 2025.

Letras P, Q: Jueves 20 de noviembre 2025.

Letra R: Viernes 21 y Lunes 24 de noviembre 2025.

Letra S: Martes 25 de noviembre 2025.

Letras T, U, V: Miércoles 26 de noviembre 2025.

Letras W, X, Y, Z: Jueves 27 de noviembre 2025.

La Secretaría informó que, una vez efectuado el depósito, los pensionados podrán acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar para retirar su dinero en efectivo o disponer de él directamente desde su tarjeta Bienestar.

Para conocer la sucursal más cercana a tu domicilio, puedes ingresar al sitio oficial del Banco del Bienestar a través del siguiente enlace: https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/home.php.

Ahí deberás proporcionar los datos de tu estado y municipio para ubicar la opción más conveniente.

¿Dónde están ubicadas las sucursales del Banco del Bienestar en Zapopan?

En Zapopan, existen varias sucursales a las que puedes acudir para realizar tu retiro:

SEDENA Zapopan – Av. Base Aérea Militar S/N, Base Aérea Militar No. 5, C.P. 45138.

Plaza Las Águilas Zapopan – C. Adolfo López Mateos 5943, La Calma, C.P. 45070.

San Francisco Tesistán – C. San Luis S/N, La Magdalena, C.P. 45200.

Sucursales cercanas en el Área Metropolitana de Guadalajara

Si te encuentras fuera de Zapopan, también puedes acudir a otras sedes dentro del área metropolitana :

Guadalajara, Col. Centro: Av. Juárez 549, Zona Centro, C.P. 44100.

Guadalajara, Col. Ladrón de Guevara: C. Pedro Antonio Buzeta 579, C.P. 44600.

Guadalajara, Col. San Andrés: C. Antonio Enríquez 50, C.P. 44755.

Guadalajara, Col. San Elías: Av. Normalistas 1956, C.P. 44246.

Guadalajara, Col. Universitaria: Calz. Revolución 122, C.P. 44840.

Tlaquepaque, Col. San Francisco: C. Huertas 58, C.P. 45500.

Tonalá, Loma Dorada: P.º Loma Nte. 8232, C.P. 45402.

Tonalá, Paseos del Valle: Real de las Primaveras, C.P. 45403.

Tonalá, Jalisco III: Tlaquepaque S/N, Jalisco III Secc., C.P. 45403.

