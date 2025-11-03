Pensión Bienestar: Estas son las sucursales en Zapopan para recibir el pago de noviembre

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, compartió recientemente las fechas de pago del último depósito del año correspondiente a la Pensión Bienestar, lo que generó diversas dudas entre los beneficiarios que esperan recibir su apoyo económico.De acuerdo con Montiel, al igual que en ocasiones anteriores, los pagos comenzarán durante la primera semana de noviembre y continuarán hasta finales del mes, realizándose en orden alfabético, de la A a la Z.La Secretaría informó que, una vez efectuado el depósito, los pensionados podrán acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar para retirar su dinero en efectivo o disponer de él directamente desde su tarjeta Bienestar.Para conocer la sucursal más cercana a tu domicilio, puedes ingresar al sitio oficial del Banco del Bienestar a través del siguiente enlace: https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/home.php.Ahí deberás proporcionar los datos de tu estado y municipio para ubicar la opción más conveniente.En Zapopan, existen varias sucursales a las que puedes acudir para realizar tu retiro:Si te encuentras fuera de Zapopan, también puedes acudir a otras sedes dentro del área metropolitana:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP